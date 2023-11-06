Запасайтесь лезвием и малярной лентой: как и чем чистить замшевую обувь

Благодаря этим хитростям обувь всегда будет ухожена и выглядеть будто только из магазина

Абсолютно вся обувь в процессе носки становится грязной и теряет презентабельный вид, даже несмотря на защиту. Кожаные изделия достаточно легко очистить, протерев щеткой или влажной губкой. Но замшевой обувью все не так просто. В попытке очистить ботинки или туфли привычным способом можно сделать только хуже.

Есть несколько домашних средств, которые помогут вернуть первоначальный вид обуви из замши. Благодаря им вы узнаете, как чистить замшевую обувь и поддерживать ее в отличном состоянии.

Грязь и пыль

Дождь и грязь могут стать злейшими врагами вашей замшевой обуви. Но не пытайтесь очистить ее сразу же. Обязательно дайте обуви полностью высохнуть, если она намокла или испачкалась. Затем специальной щеткой для замши или даже щеткой с мягкой щетиной аккуратно удалите грязь и пыль. Расчесывать замшу нужно по направлению ворса, чтобы сохранить ее первоначальную текстуру.

Царапины

С помощью простого ластика можно удалить мелкие царапины на поверхности замшевой обуви. Аккуратно потрите повреждение и оно исчезнет, как по волшебству.

Чернильные пятна

Если следы чернил еще свежие, попробуйте удалить их с помощью малярной ленты, неоднократно приклеивая и отрывая ее от пятна.

Трудновыводимые пятна

Если щетка и другие средства не помогли вывести пятно на обуви из замши, беритесь за лезвие. Метод рискованный, но действенный. Осторожно проведите лезвием по пятну как бы срезая его. Действуйте осторожно, стараясь не повредить материал.

Чем еще чистить

Парадоксально, но вода может как очистить замш, так и оставить пятна. Для очистки обуви из замши рекомендуют предварительно смешать воду с мылом или нашатырным спиртом, слегка смочите смесью тряпку и аккуратно протереть загрязнения.

Отлично очищают замшевую обувь сода с тальком. Эта смесь идеально впитывает влагу и удаляет жирные пятна. Нанесите небольшое количество средства на пятно, дайте ему подействовать, затем осторожно почистите щеткой.

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