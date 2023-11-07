Чугунная сковорода больше не будет пригорать: воспользуйтесь бабушкиной хитростью

У вас есть мощное оружие от наболевшей проблемы

Безусловно, сковорода с антипригарным покрытием очень удобная. Однако в арсенале кулинаров имеется также и чугунная утварь. Их любят за прочность, но ненавидят за то, что еда очень часто пригорает.

Избавиться от этой проблемы поможет простой способ, которым пользовались еще наши бабушки. Вместе с "Важно знать" поделимся этой хитростью.

Как избежать пригорания чугунной сковородки

От популярной проблемы можно избавиться простым трюком — прожарив сковороду с солью перед использованием. Этот процесс поможет создать естественное покрытие, которое защитит сковороду от пригорания и сделает поверхность более гладкой.

Для начала поставьте сковороду на большой огонь и посыпьте на дно сковороды толстый слой грубой соли. Перемешивайте ее с помощью лопатки, чтобы вся поверхность покрылась солью. Прожаривайте ее полчаса, после чего дайте сковороде остыть и удалите соль.

Чтобы избежать в дальнейшем пригорания, помните, что нагревать чугунную сковороду необходимо постепенно на среднем огне. Следует подождать, пока посуда прогреется равномерно.

Не жалейте масла. Помните, что чугунная сковородка требует больше масла или жира, чем другие виды этой посуды.

Избегайте резких перепадов температур — это может привести к пригоранию. Изменяйте температуру плавно. После использования сковороду следует вытереть с помощью бумажного полотенца, затем протри тонким слоем масла.

Эти простые и эффективные правила помогут сделать приготовление пищи на сковороде настоящим удовольствием.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как избавиться от царапин на сковороде. Вам эта хитрость точно пригодиться.