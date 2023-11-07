Эти ошибки совершают почти все: чего нельзя делать во время стирки

Не допускайте этих ошибок при стирке. Они ведут к истощению кошелька

Кажется, что нет ничего проще, чем бросить одежду в барабан и постирать ее. На деле оказывается, что и здесь можно ошибиться. Это неотсортированная одежда, неверный выбор режима и не только. Некоторые ошибки привести к увеличению счетов за электроэнергию и воду, либо же к порче вещей.

Зная о том, чего лучше не делать во время стирки и соблюдая простые правила, можно экономить на стоимости коммунальных услуг и получать идеально чистые вещи.

Неправильная сортировка одежды — одна из самых распространенных ошибок, которые мы допускаем. Более того, нередки случаи, когда стиральная машина загружается на пределе своих возможностей. В результате процесс стирки становится менее эффективным и возникает необходимость выполнения дополнительных циклов, что означает более высокий расход электроэнергии и воды. Лишнюю одежду нужно убрать из барабана.

Еще одна распространенная ошибка – игнорирование инструкций на этикетках. Если мы не обращаем на это внимания, мы подвергаем ткани не только повреждениям. Это также приводит к увеличению счетов за электроэнергию.

Некоторые хозяева в погоне за чистотой устанавливают максимальную температуру стирки. Это не очень хорошая идея – стирка в прохладной воде более экономична и дает гарантию, что вещи потеряют цвет или сядут.

Но самой большой ошибкой считается неправильное количество порошка или геля для стирки. Очень часто их добавляют сверх нормы.

Избыток моющих веществ не сделает ткань чище. Наоборот – они оставляют пленку, из-за которой одежда становится тусклой и ее приходится стирать заново. Это дополнительные траты электроэнергии и воды.

Не рекомендуется также стирать вещи после первого ношения, если они не испачканы и не имеют неприятный запах. Если одежда не требует стирки в стиральной машине, ее можно очистить точечно или тщательно проветрить на улице.

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