Пять минут и вы свободны: как убрать пыль внутри батареи быстро и легко

Вам не потребуются специальные средства или приборы

Радиаторы отопления — одно из мест, до которых при регулярной уборке дома редко доходят руки. Поэтому они становятся настоящим скоплением пыли и грязи, которая возникает и внутри помещения, и проникает снаружи, когда вы проветриваете.

Даже самые ответственные хозяйки и хозяева не особо любят эту часть уборки, поскольку добраться до внутренних частей довольно проблематично. Портал OBOZ.UA поделился надежным и быстрым способом, как очистить батарею от пыли.

Если ваш радиатор современный, с маленькими узкими отверстиями, очистка этого предмета может стать настоящим испытанием для вашего терпения и рук. С этим способом генеральная уборка будет намного проще. Если же батарея "бабушкиных" времен — чугунная, у которой большие щели между ребрами, вам будет еще проще.

Как почистить батарею отопления — лайфхак

Для этого потребуется:

пульверизатор;

чистая вода;

большое махровое полотенце или старый халат.

Никаких специальных моющих средств или дорогостоящих ручных пылесосов не нужно. Просто заполните водой пульверизатор и расстелите под радиатором на полу ткань, хорошо впитывающую влагу и которую вам не жалко.

Затем распылите воду в отверстия батареи, вымывая оттуда всю пыль, и вытрите излишки влаги. Альтернативный способ — использовать обычный пылесос. Выберите самую узкую насадку и обработайте все щели и углы.

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