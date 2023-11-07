Секрет рассказали в химчистке: два способа вывести пятна пота с белой одежды дома
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Помогут копеечные подручные средства
Белая одежда может создавать ощущение праздника и радости, даже если это обычная футболка. Это один из универсальных цветов, которые лучше всего совмещать с денимом — причем как в спортивном стиле, так и в повседневном. Жаль, что довольно быстро белые вещи теряют свой презентабельный вид из-за работы наших потовых желез и их нужно сдавать в химчистку.
Однако с этой проблемой можно попробовать справиться и в домашних условиях, рассказали в Американской химчистке. Специалисты поделились советом, как убрать желтые пятна с белой одежды под мышками с помощью подручных средств.
Как вывести пятна пота с белой футболки дома
Вам понадобится стакан воды и одна таблетка обычного аспирина (ацетилсалициловая кислота). Также будет нужна и чистая зубная щетка.
Способ действий:
- растворите таблетку аспирина в стакане воды;
- замочите пятно в растворе;
- осторожно потрите щеткой;
- оставьте на 10 минут.
Ацетилсалициловая кислота проникает в материал и возвращает ему белый цвет, не нарушая структуру ткани. Затем вручную постирайте вещь.
Как вывести пятна пота с одежды белого цвета содой и лимоном
Вам понадобится:
- Пищевая сода — около столовой ложки.
- Сок лимона — по необходимости.
Смешайте ингредиенты, разотрите полученную пасту по пятну и оставьте на 30 минут. Затем удалите остатки пасты, вручную постирав футболку с нейтральным мылом.
Кроме того, что эти подручные средства отбеливают ткань, еще они убивают бактерии. Но если пятна на вашей вещи слишком старые и эти методы не помогли, тогда придется отнести ее в химчистку для обработки на специальном оборудовании.
Конечно, обидно, когда любимые вещи теряют свой вид, и неважно, это белая рубашка или черная футболка. Ранее "Телеграф" рассказывал, как сохранить черный цвет одежды при стирке.