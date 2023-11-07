Секрет рассказали в химчистке: два способа вывести пятна пота с белой одежды дома

Помогут копеечные подручные средства

Белая одежда может создавать ощущение праздника и радости, даже если это обычная футболка. Это один из универсальных цветов, которые лучше всего совмещать с денимом — причем как в спортивном стиле, так и в повседневном. Жаль, что довольно быстро белые вещи теряют свой презентабельный вид из-за работы наших потовых желез и их нужно сдавать в химчистку.

Однако с этой проблемой можно попробовать справиться и в домашних условиях, рассказали в Американской химчистке. Специалисты поделились советом, как убрать желтые пятна с белой одежды под мышками с помощью подручных средств.

Как вывести пятна пота с белой футболки дома

Вам понадобится стакан воды и одна таблетка обычного аспирина (ацетилсалициловая кислота). Также будет нужна и чистая зубная щетка.

Способ действий:

растворите таблетку аспирина в стакане воды;

замочите пятно в растворе;

осторожно потрите щеткой;

оставьте на 10 минут.

Ацетилсалициловая кислота проникает в материал и возвращает ему белый цвет, не нарушая структуру ткани. Затем вручную постирайте вещь.

Как вывести пятна пота с одежды белого цвета содой и лимоном

Вам понадобится:

Пищевая сода — около столовой ложки.

Сок лимона — по необходимости.

Смешайте ингредиенты, разотрите полученную пасту по пятну и оставьте на 30 минут. Затем удалите остатки пасты, вручную постирав футболку с нейтральным мылом.

Кроме того, что эти подручные средства отбеливают ткань, еще они убивают бактерии. Но если пятна на вашей вещи слишком старые и эти методы не помогли, тогда придется отнести ее в химчистку для обработки на специальном оборудовании.

Конечно, обидно, когда любимые вещи теряют свой вид, и неважно, это белая рубашка или черная футболка. Ранее "Телеграф" рассказывал, как сохранить черный цвет одежды при стирке.