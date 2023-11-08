Потрясите и послушайте: как понять, что яйца испортились

Эти знания точно вам пригодятся!

Яйца являются важным компонентом многих блюд. Они сами по себе уже являются вкусным и самостоятельным продуктом, ведь мы же любим полакомиться воздушной яичницей. Также яйца являются важным ингредиентом для ароматной домашней выпечки, разнообразным салатам и другим блюдам.

Правильно определить свежесть яиц — это залог не только безопасности, но и вкуса вашей еды. Мы вместе с "Главредом" расскажем, как проверить свежесть яиц в домашних условиях

Как дома просто и быстро проверить свежесть яиц

Существует несколько простых способов, которые позволят вам убедиться, что выбранные вами яйца свежие. Используйте тот, который вам нравится больше.

Для первого способа вам необходимо наполнить стакан водой и аккуратно опустить в него яйца. Свежее яйцо утонет на дне и ляжет горизонтально, а вот если яйцо поднимается или встает вертикально — оно не свежее.

Попробуйте потрясти яйцо. Если при встряхивании оно издает звук, это также указывает на его свежесть. Свежие яйца обычно издают слабый шум.

Когда вы разбиваете яйцо, обратите внимание на его желток. Дело в том, что прозрачный желток указывает на свежесть продукта. В то же время мутный желток может говорить о том, что яйцо утратило свою свежесть.

Ранее "Телеграф" рассказывал, нужно ли мыть яйца перед приготовлением. Вы больше не будете ломать голову над этим вопросом.