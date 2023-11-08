Плесень исчезнет за 30 минут: самый простой способ избавиться от грибка

Быстрый и дешевый способ от плесени

Влажная и холодная погода, отсутствие хорошей вентиляции могут привести к образованию плесени. Больше всего появлению грибка подвержена ванная комната, так как в ней накапливается больше всего влаги.

Если вовремя не избавиться от первых проявлений плесени, она быстро распространится по комнатам, поражая стены, мягкую мебель и даже декор. О том, как правильно чистить и удалять плесень, чтобы она не продолжала развиваться и расти, пишет Express.

Для удаления плесени понадобится всего лишь бутылка с распылителем, вода и уксус.

Уксус — отличное недорогое средство для борьбы с плесенью. Необходимо налить его в распылитель, смешать с водой (в соотношении 2:1). Полученный раствор нужно нанести на пятна плесени и оставить средство действовать 30 минут. Затем нужно удалить остатки средства и плесень влажной тряпкой, после чего обязательно утилизировать ее. В некоторых случаях для удаления грибка понадобится щетка.

Обработанное уксусным раствором место должно хорошо просохнуть.

При необходимости стоит повторить процедуру.

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