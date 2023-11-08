Будут свежими целый год: секретный лайфхак, как нужно хранить яйца

Необычный способ хранить яйца, о котором мало кто знает

Яйца весьма деликатный продукт, как по своим свойствам, так и в контексте хранения. Опытные хозяйки знают, что нельзя хранить яйца в тепле, а самый оптимальный способ — это хранение в холодильнике. Мы уже рассказывали, как правильно выбирать яйца, а сегодня делимся необычным лайфхаком, как их сохранить свежими подольше.

Если яйца свежие, то при хранении в холодильнике их срок годности три недели, пишет meta.ua. Однако, есть способ, сохранить яйца свежими до одного года — их нужно заморозить.

Как правильно заморозить яйца

Разбейте яйца в емкость и слегка взбейте белки с желтками. Теперь перелейте содержимое в контейнер для хранения в морозилке. Можно также разлить взбитые яйца в форму для заморозки льда. Перед отправкой в морозилку обязательно укажите дату, когда яйца были заморожены.

Этот способ отлично подойдет в тех случаях, если вы что-то готовили и остались взбитые яйца, чтобы не выбрасывать их.

Перед следующим использованием, яйца необходимо разморозить. Для этого оставьте их в холодильнике на ночь.

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