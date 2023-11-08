Секретная добавка к дерунам: одна ложка – и оладьи будут особенно золотистыми и ароматными

Мало кто знает об этом способе

Мы рассказывали о распространенном заблуждении в приготовлении дерунов. Она касается измельчения картофеля. Теперь делимся советами по приготовлению теста на картофельник.

Цель любого кулинара, готовящего деруны – золотистые и вкусные оладьи. На Pixelinform рассказали о секрете красивого цвета и аппетитности картофелеводов. Он состоит в использовании дополнительного ингредиента.

Что добавить к дерунам

Деруны приобретают золотистость и интересный вкус благодаря одному простому компоненту. Речь идет об обычной сметане.

Прежде всего, сметана у нас ассоциируется с дерунами только как соус. Однако, на самом деле, немного соуса следует добавить и в тесто для картофельных оладий. Одной столовой ложки сметаны будет вполне достаточно.

Именно благодаря сметане измельченный картофель не посереет и не потеряет вид. Деруны будут получаться румяными и точно получат вкусную хрустящую корочку.

А еще благодаря сметане блюдо будет менее жирным: такие оладьи будут впитывать меньше масла при обжаривании. Также мы рассказывали, как приготовить особо сочные котлеты.