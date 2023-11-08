Больше никаких нежданных гостей: как вывести жучков из круп и муки в три шага

Рассказываем, можно ли спасти муку, если в ней завелись жучки

Каждый из нас, вероятно, сталкивался с нежелательными гостями в своей кухне. Такими, как жучки, которые могут появиться в крупах и муке. Эти небольшие насекомые не только неприятны, но и представляют угрозу для продуктов. Более того, вы и не представляли, сколько жуков вы съедаете за год.

Но не волнуйтесь, мы расскажем вам, как избавиться от жучков в крупах и муке. Следуя этим советам, вы сможете сохранить ваши продукты в безопасности.

Как вывести жучков из кухонного шкафа — рекомендации

Прежде всего, запомните на будущее — всегда проверяйте продукты перед покупкой. Приобретая крупы и муку, внимательно осмотрите упаковку на наличие проколов, порванных упаковок или следов жучков. Избегайте покупки подобных продуктов — хотя в магазинах существует строгий контроль качества и хранения продуктов, крупа могла быть заражена насекомыми даже еще до момента фасовки.

Основные способы вывести жучков из крупы, если они завелись:

прокалите крупу в духовке на противне;

остудите в течение нескольких часов, периодически перемешивая, пока не остынет полностью;

рассыпьте на столе и удалите все лишние частицы.

После этого пересыпьте крупу в герметичные пластиковые или стеклянные контейнеры. Чтобы вывести жучков из муки, ее нужно пересеять через мелкое сито и прокалить в духовке в течение получаса при температуре минимум 50 градусов. После чего остудить и перебрать вручную.

Обязательно проведите уборку в шкафчиках и ящиках, в которых хранятся продукты. Жучки могут жить и размножаться даже в кучке просыпавшейся из упаковки крупы или муки.

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