Быстро, вкусно, полезно: что можно посадить на зиму на подоконнике

Порадуйте себя свежей, ароматной и витаминной добавкой к рациону

В холодное время года, когда цены на продукты заставляют широко открываться глаза, многие задумываются, зачем платить больше. Как минимум, зелень для салатов и других блюд можно элементарно вырастить у себя дома.

Когда большинство растений в природе засыпают до весны, небольшим уголком жизни может стать подоконник вашего окна. Это не только придаст интерьеру свежесть и яркие краски, но и предоставит уникальную возможность собирать урожай и наслаждаться собственными свежими травами даже в самую морозную погоду.

Какую зелень можно выращивать дома на подоконнике — выбор велик

Самая популярная салатная зелень:

укроп;

петрушка;

мангольд, кресс-салат, руккола и другие листовые овощи.

В настоящее время производители предоставляют широкий выбор семян, которые хорошо прорастают в домашних условиях. Это может быть салат, шпинат, мята и пряные травы, розмарин, базилик и т.д. Главное, соблюдать температурный режим и не допускать пересыхания.

В чем сажать зелень на подоконнике — рекомендации

Для получения качественных всходов используйте низкие и широкие емкости. Это могут быть как специальные контейнеры, которые можно приобрести в сельскохозяйственных отделах супермаркетов, так и подручные емкости.

Например, такие, в которых вы приобретаете фасованные овощи и фрукты. Поставьте невысокие пластиковые упаковки на поднос, чтобы через отверстия прямо на подоконник не попадала влага и земля. Затем сделайте слой керамзита или другого дренажа для комнатных растений и заполните емкость субстратом для выращивания рассады.

Как правильно выращивать зелень на подоконнике — советы

Чтобы прорастить семена в закрытом помещении, нужно выбрать теплое и светлое место. От посева и до сбора держать при комнатной температуре и при постоянной влажности.

В подготовленную емкость:

распределите семена по поверхности;

расстояние должно быть около 0,5 см ;

; присыпьте слоем субстрата 0,3-0,5 см.

После этого хорошо увлажните из распылителя. При дополнительном освещении ростки будут сильнее и будут содержать больше витаминов.

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