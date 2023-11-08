Нужна всего одна спичка: как избавиться от неприятного запаха в туалете

Так спички мало кто использует

Неприятный запах в туалете — нередкое явление. При исправной канализации и хорошей вентиляции он надолго не задерживается в санузле. Если же амбре задерживается, на помощь приходят покупные или сделанные своими руками освежители воздуха. Но есть еще один необычный, но эффективный способ борьбы с вонью в туалете. Для этого используется спичка.

Идея выбросить спичку в унитаз для избавления от неприятного запаха может показаться странной. Но таким образом действительно можно устранить неприятную проблему, с которой можно столкнуться в санузле, пишет Gazeta.

Для быстрого избавления от неприятного запаха в туалете нужно зажечь спичку и бросить ее в унитаз. Суть метода заключается в том, что когда спичка горит, она выделяет запах серы. Он распространяется по санузлу и устраняет амбре.

Через некоторое время нужно с помощью ершика достать спичку и унитаза. Не забывайте об особенной осторожности при использовании этого метода. Убедитесь, что в туалете нет легковоспламеняющихся чистящих или освежающих средств.

Ранее "Телеграф" делился способом избавиться от запаха старых вещей в шкафу. Сделать это очень просто с помощью доступных средств.