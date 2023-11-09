Вы не узнаете "Шубу": кулинарные трюки, которые превратят салат в ресторанное блюдо

Вы превратите классический салат в изысканное угощение

Сельдь под "Шубой" – один из самых популярных салатов на нашей кухне. Он уместен и на праздничном столе и во время семейного обеда.

Но иногда даже самый любимый салат хочется разнообразить. Вместе с Рixelinform расскажем о некоторых кулинарных уловках, благодаря которым сельдь под "Шубой" превратится в ресторанное блюдо.

Как разнообразить вкус сельди под "Шубой"

Лучший салат получается именно из бочковой сельди, из которой нужно выбрать все внутренности и кости. Он не сравнится ни с одним готовым филе. Но вкус салата можно разнообразить и вместо селедки положить в салат красную рыбу или даже красную икру.

Обычно кулинары советуют картофель и морковь варить отдельно от свеклы, чтобы сохранить ее вкус и цвет. Поскольку это не совсем удобно, опытные шеф-повара запекают овощи в духовке или готовят в пароварке.

Какой слой в любимом салате первый – давний спор кулинаров. Попробуйте первым слоем положить картошку, затем рыбу и удивитесь результату!

Опытные кулинары советуют вместо обычного лука взять красный салатный. Дело в том, что этот сорт не так горький, жгучий и резкий.

Если же красный салатный лук отсутствует, то ошпарьте белый кипятком, выдержите немного в лимонном соке, слейте излишки и используйте для салата. Получится вкусно!

Разнообразить вкус можно и маринованным луком. Просто смешайте 2 щепотки соли, ½ ч.л. сахара, 1 ст. л. столового уксуса и 200 мл воды, подержите немного в смеси две средние луковицы и добавляйте в салат.

Ранее "Телеграф" также рассказывал, как еще можно улучшить вкус селедки под "Шубой". Ваше любимое блюдо будет идеальным!