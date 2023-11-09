Работает лучше соды: чем почистить раковину в кухне

Лучшее экологичное и экономичное решение для уборки

Уборка кухни после приготовления ужина может оказаться утомительной. Последним пунктом после мытья посуды и плиты стоит чистка раковины, которая особенно подвержена загрязнению.

Обычно для мытья раковины используются покупные средства. Приверженцы экологичной уборки отдают предпочтение соде. Но если вы ищете лучший способ идеально очистить мойку, нужно использовать два этих средства и добавить еще лимонную кислоту.

Лимонная кислота, жидкость для мытья посуды и пищевая сода – трио, дающее невероятный эффект. Благодаря этой смеси больше не придется ломать голову над тем, как идеально вычистить мойку.

Просто вымойте раковину жидкостью для мытья посуды, а затем посыпьте ее большим количеством пищевой соды и 2 маленькими пакетиками лимонной кислоты. Оба ингредиента вступают в реакцию и образуют пену. Поэтому оставьте ее на раковине на несколько минут, затем тщательно промойте водой и вытрите насухо.

Кроме того, смесь с лимонной кислотой можно использовать для мытья практически всех поверхностей на кухне.

Еще одна частая проблема с раковиной на кухне — ее засорение. Лимонная кислота поможет решить и эту проблему. Высыпьте 2 упаковки этого средства в слив, а затем залейте стаканом теплой воды. Трубы будут быстро очищены.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как с помощью одной спички решить проблему с неприятным запахом в санузле. Это необычный, но эффективный метод.