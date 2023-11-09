Снимать не придется: хитрый способ постирать шторы на весу
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Понадобится всего одно средство
Шторы есть в доме практически у всех. Это полезный и красивый элемент декора в доме. Однако, время от времени они требуют очистки, так как собирают на себе пыль и могут загрязняться. Мы уже рассказывали, как постирать шторы, чтобы они не помялись, а сегодня делимся лайфхаками, как очистить шторы, не снимая их с карниза.
Как оказалось, почистить шторы можно легко, прямо на весу, пишет unian.net. Это сэкономит время и силы на более приятные занятия.
Как очистить шторы на весу
Для этого вам понадобиться пылесос и мыльный раствор. Сначала используйте специальную насадку пылесоса, чтобы собрать пыль на шторах. Если насадки нет, то наденьте на трубку пылесоса слегка влажную тряпку и на самам низком режиме пройдитесь по всему периметру штор.
Теперь приготовьте мыльный раствор — натрите твердое мыло на мелкой терке и разбавьте водой. Смочите чистую тряпки в мыльном растворе и нанесите на самые загрязненные места. Этот способ подходит как для штор, так и для тюля. Делайте все аккуратно, чтобы сильно не намочить шторы и не повредить ткань.
Если речь идет о шторах на кухне, которые особенно подвержены загрязнениям, то вместо мыла, можно использовать средство для мытья посуды. Нанесите каплю средства, аккуратно потрите и затем вытрите влажной чистой тряпкой.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как утеплиться с помощью штор. Как оказалось, шторы — это главный союзник в сохранении тепла в доме.