Снимать не придется: хитрый способ постирать шторы на весу

Понадобится всего одно средство

Шторы есть в доме практически у всех. Это полезный и красивый элемент декора в доме. Однако, время от времени они требуют очистки, так как собирают на себе пыль и могут загрязняться. Мы уже рассказывали, как постирать шторы, чтобы они не помялись, а сегодня делимся лайфхаками, как очистить шторы, не снимая их с карниза.

Как оказалось, почистить шторы можно легко, прямо на весу, пишет unian.net. Это сэкономит время и силы на более приятные занятия.

Как очистить шторы на весу

Для этого вам понадобиться пылесос и мыльный раствор. Сначала используйте специальную насадку пылесоса, чтобы собрать пыль на шторах. Если насадки нет, то наденьте на трубку пылесоса слегка влажную тряпку и на самам низком режиме пройдитесь по всему периметру штор.

Теперь приготовьте мыльный раствор — натрите твердое мыло на мелкой терке и разбавьте водой. Смочите чистую тряпки в мыльном растворе и нанесите на самые загрязненные места. Этот способ подходит как для штор, так и для тюля. Делайте все аккуратно, чтобы сильно не намочить шторы и не повредить ткань.

Если речь идет о шторах на кухне, которые особенно подвержены загрязнениям, то вместо мыла, можно использовать средство для мытья посуды. Нанесите каплю средства, аккуратно потрите и затем вытрите влажной чистой тряпкой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как утеплиться с помощью штор. Как оказалось, шторы — это главный союзник в сохранении тепла в доме.