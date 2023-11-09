Избавиться от плесени проще, чем кажется: два доступных средства от грибка

Простые ингредиенты, немного времени… и на стенах больше нет плесени

К сожалению, иногда, несмотря на все усилия, на стенах или возле окон появляется грибок. В таком случае самое главное – действовать быстро и решительно, чтобы он не распространился по всему помещению, так как он опасен для здоровья.

Плесень в квартире обычно имеет вид серого или черного налета с характерным неприятным запахом. Чаще всего она появляется из-за слишком высокой влажности в помещении.

Как только вы заметили первые пятна грибка на поверхностях, надо сразу принимать меры. Если использовать сильные химические средства не хочется, на помощь придут два надежных продукта.

Как убрать грибок со стен

Для приготовления эффективных средств от плесени понадобится:

распылитель,

губка,

вода,

масло чайного дерева,

уксус.

Залейте две чайные ложки масла чайного дерева двумя стаканами теплой воды и перемешайте. Перелейте в бутылку, затем опрыскайте стенки и оставьте на три дня. Не трогайте обработанные участки все это время. Наконец, вытрите остатки плесени водой с мылом и тщательно высушите, когда закончите.

Вместо масла чайного дерева можно использовать уксус. Смешайте его с водой в пропорции 4:1. Перелейте смесь в бутылку и обильно опрыскайте стену. Оставьте сохнуть примерно на час, затем тщательно потрите.

Для уверенности вы можете повторить оба шага через несколько дней.

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