Укр

Ответ знают только самые заядлые кулинары: какой стороной нужно класть фольгу на противень

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Вам точно пригодятся эти знания
Вам точно пригодятся эти знания. Фото obozrevatel.com

Отвечаем на интересующий вас вопрос

Кулинары часто используют алюминиевую фольгу для приготовления самых разнообразных блюд. Это незаменимая вещь на кухне удерживает влагу, равномерно распределяет температуру при запекании и не пропускает жир. В результате у вас получится сочное и вкусное блюдо.

У алюминиевой фольги существует матовая и глянцевая поверхности. Этот факт очень путает большинство людей. Даже самый опытный кулинар не всегда знает, как завернуть продукт или застелить противень, чтобы не испортить блюдо. Вместе с OBOZ.UA разберемся, есть ли разница между матовой и глянцевой поверхностью фольги и как правильно ее использовать.

Какой стороной на противень необходимо положить фольгу

На самом же деле не имеет значения, какой стороной класть фольгу: матовой или глянцевой. Конечный продукт по вкусовым качествам будет одинаковым и в первом и во втором случае.

Важно плотно завернуть продукт в фольгу, чтобы внутрь не попал воздух. Все дело в том, что воздух только увеличит время приготовления блюда.

Кстати, фольгу можно использовать не только для запекания, но и для хранения готовых блюд. Глянцевая поверхность частично отражает свет и тепло, а матовая – поглощает тепло.

Поэтому оберните готовое блюдо глянцевой стороной внутрь, чтобы оно дольше оставалось теплым. Тогда вам не нужно будет разогревать его снова.

Ранее "Телеграф" рассказывал, зачем в морозильную камеру класть пищевую фольгу. Такой лайфхак поможет сэкономить много времени на уборке холодильника.

Теги:
#Фольга #Лайфхак