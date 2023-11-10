Ответ знают только самые заядлые кулинары: какой стороной нужно класть фольгу на противень

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Кулинары часто используют алюминиевую фольгу для приготовления самых разнообразных блюд. Это незаменимая вещь на кухне удерживает влагу, равномерно распределяет температуру при запекании и не пропускает жир. В результате у вас получится сочное и вкусное блюдо.

У алюминиевой фольги существует матовая и глянцевая поверхности. Этот факт очень путает большинство людей. Даже самый опытный кулинар не всегда знает, как завернуть продукт или застелить противень, чтобы не испортить блюдо. Вместе с OBOZ.UA разберемся, есть ли разница между матовой и глянцевой поверхностью фольги и как правильно ее использовать.

Какой стороной на противень необходимо положить фольгу

На самом же деле не имеет значения, какой стороной класть фольгу: матовой или глянцевой. Конечный продукт по вкусовым качествам будет одинаковым и в первом и во втором случае.

Важно плотно завернуть продукт в фольгу, чтобы внутрь не попал воздух. Все дело в том, что воздух только увеличит время приготовления блюда.

Кстати, фольгу можно использовать не только для запекания, но и для хранения готовых блюд. Глянцевая поверхность частично отражает свет и тепло, а матовая – поглощает тепло.

Поэтому оберните готовое блюдо глянцевой стороной внутрь, чтобы оно дольше оставалось теплым. Тогда вам не нужно будет разогревать его снова.

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