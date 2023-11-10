Как проверить заряд батарейки: странный, но проверенный способ

С этим лайфхаком всегда будете знать, пригодны ли батарейки к использованию

Настенные часы, фонарики, пульты, детские игрушки и многие другие вещи могут работать благодаря батарейкам. С их помощь можно также сделать своими руками свечу-фонарик.

Иногда в доме хранится несколько открытых упаковок батареек и точно неизвестно, пригодны ли они к использованию. Но даже запечатанная упаковка не гарантирует, что аккумуляторы будут заряжены.

Есть несколько способов проверить, пригодно ли устройство для работы.

Мультиметр

Это небольшое устройство оснащено двумя проводами: черным и красным. Оно позволяет проверить уровень заряда аккумулятора. Если вы проверяете новую батарею напряжением 1,5 В, аппаратный измеритель должен показывать напряжение примерно 1,6 В. Однако для батареи напряжением 3 В значение должно составлять примерно 3,27 В.

Народный способ

Но далеко не у каждого дома есть мультиметр. В таком случае стоит воспользоваться простым трюком, который поможет определить заряд батарейки.

Для этого нужно взять две батарейки минусовой стороной вниз и бросить на твердую поверхность. Разряженный аккумулятор упадет и отскочит от поверхности, а заряженный — упадет с жестким звуком и останется стоять.

Будьте внимательны, этот метод работает только для щелочных клеток.

Что делать с использованным аккумулятором

Использованные батарейки являются опасными отходами, поэтому их нельзя выбрасывать в мусорник. Лучше всего иметь контейнер для использованных батареек. Его содержимое нужно относить на переработку. Контейнеры для использованных батареек устанавливают в некоторых супермаркетах.

Бывает так, что батарейки разряжаются в самый неподходящий момент, а заменить их на новые нет возможности. "Телеграф" рассказывал, как кусочек фольги выручит в такой ситуации.