Сложите внутрь эти продукты: как избавиться от запаха еды в пластиковом контейнере

С этими средствами не придется долго тереть лоток

Пластиковые контейнеры идеально подходят для хранения пищевых продуктов и не только. В отличие от стеклянных они не такие хрупкие. К тому же их легко мыть даже не намочив руки. Единственный недостаток такой тары — на пластике остается аромат хранившейся еды.

Избавиться от неприятного запаха из лотка с помощью обычного средства для мытья посуды не всегда получается. В таких случаях можно использовать одно из народных средств.

Прежде всего пластиковые контейнеры необходимо правильно хранить. Их необходимо тщательно мыть сразу после опорожнения. После этого насухо вытирать и хранить в незапертом шкафу, не накрывая. Контейнеры обязательно должны быть сухими.

Как убрать неприятный запах из пластикового лотка

Пищевая сода хорошо подойдет для пластиковых контейнеров, если они плохо пахнут. Смешайте средство с водой и перемешайте, чтобы получить что-то вроде пасты. Полученное вещество нанесите на стенки лотка и оставьте на 1-2 дня. Затем вымойте емкость. При необходимости процедуру стоит повторить.

Вместо приготовления пасты можно также растворить чайную ложку пищевой соды в теплой воде в выбранной емкости и оставить на ночь. Утром ополоснуть сосуд, а затем высушить его.

Кофе – убийца неприятных запахов. Необходимо просто бросить сухую кофейную гущу в контейнер с неприятным запахом и закрыть на несколько часов. Затем нужно удалить средство и помыть емкость. От неприятного запаха не останется и следа.

Лимон также подходит для мытья пластиковых емкостей. Просто выдавите несколько капель лимона на тряпку и тщательно протрите внутреннюю часть коробки. Затем промойте и высушите сосуд.

Уксус. Пластиковый лоток с неприятным запахом нужно протереть смоченной в уксусе тряпкой. Также можно разбавить ложку уксусной кислоты в воде, залить смесью лоток и оставить на ночь. На следующий день останется только тщательно промыть и высушить емкость.

Активированный уголь. Поступаем так же, как и с кофейной гущей. Несколько таблеток угля необходимо положить в контейнер, накрыть крышкой и оставить на несколько часов.

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