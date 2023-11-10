Ловкие подсказки, как правильно постирать домашние тапочки в стиральной машине

Опытные хозяйки знают секреты

Домашняя обувь, в частности мягкие домашние тапочки время от времени требуют чистки и стирки. Постирать такую обувь можно не только вручную, но и в стиральной машине. Мы уже рассказывали про хитрый способ постирать шторы на весу, а сегодня делимся секретами, как постирать домашние тапочки в стиралке.

Как оказалось, стирать обувь в машинке можно, а в современных стиралках есть соответствующие режимы для этого, пишет uaportal.com. Давайте разбираться, как правильно постирать тапочки в машине.

Правила стирки тапочек в машине

Нужно очень аккуратно относиться к обуви из мягких деликатных материалов.

Перед началом стирки выберите соответствующий режим, чтобы обувь после изъятия из барабана сохранила свой вид.

Выбирайте деликатный режим стирки, отключите опцию отжима.

Для стирки обуви, в том числе и тапочек, лучше всего использовать не порошок, а именно гель для стирки.

Перед тем, как отправить тапочки в барабан, лучше всего их предварительно очистить от сильных загрязнений, пятен или дефектов. Тогда вы получите лучший результат после стирки в машине.

Ранее "Телеграф" рассказывал об ошибках, которые совершают почти все во время стирки. Узнайте, чего нельзя делать.