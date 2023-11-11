Мыши побоятся даже приблизиться к вашему дому: поможет простое средство

Это средство не оставит и шанса для мышей

Живущие в частных домах люди часто сталкиваются с проблемой незваных гостей в виде крыс и мышей. От пакостливых грызунов обычно избавляются с помощью мышеловок или яда. На самом деле есть множество способов, которые проще и дешевле решают эту проблему.

Средство из трех натуральных и доступных ингредиентов не только отпугнет крыс и мышей от дома, но и в отличие от отрав не будет угрожать людям агрессивным составом. Этим способом поделилась пользовательница TikTok с ником brandybradley2.

В емкости с пульверизатором она предлагает смешать в равных частях воду, белый уксус и несколько капель масла перечной мяты. Готовое средство нужно распылить на двери и на оконные рамы. Грызуны не переносят эти запахи. Поэтому мыши будут обегать ваш дом десятой дорогой.

От приготовленного раствора есть еще одна польза. Его можно применять для очищения различных поверхностей. К тому же благодаря мятному маслу в помещении будет стоять приятный аромат.

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