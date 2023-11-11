Серые простыни станут белее белого: эти средства стоят копейки, а эффект от них впечатляющий

Как за одну стирку вернуть былой вид постельному белью

Несмотря на правильный уход и регулярную стирку белые простыни со временем теряют свой вид и приобретают серый оттенок. Вернуть белизну постельному белью можно без использования химических средств. Достаточно выбрать правильную температуру для стирки и применить домашние средства.

Очень часто для возвращения белизны при стирке используют отбеливатели с хлором. Но это не всегда оправдано, а иногда даже приводит к тому, что ткань портится. Вместо этого опытные хозяйки рекомендуют использовать пищевую соду.

Благодаря своим свойствам сода глубоко проникает в ткань, одновременно освежая и возвращая ей былую белизну. Помимо привычного средства для стирки засыпьте в стиральную машину полстакана пищевой соды и установите необходимую программу. После окончания цикла простыни станут не только белее, но и приятнее на ощупь и мягче.

Доступное средство из аптеки также вернет белизну белью. Полстакана 3%-ной перекиси водорода необходимо добавить в отделение для кондиционера стиральной машины. Установите стандартную программу и запустите машинку. Белье будет таким белым, будто его только что купили. Аналогичный эффект оказывает уксус. Налейте в отделение полстакана уксуса и поставьте белье стираться. Если у вас возникла проблема со стойкими загрязнениями или пятнами на ткани, залейте эти места уксусом и оставьте примерно на час, а затем постирайте их с обычным средством для стирки.

Ускорить процесс сушки белья можно при помощи пластиковой бутылки. Ранее "Телеграф" рассказывал про этот хитрый метод.