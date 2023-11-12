Нанесите средство на сантехнику и оставьте на час: налет исчезнет прямо на глазах
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Без особых усилий лейка и краны будут как новые
Как бы часто ни убирали в ванной, на кранах, смесителях и душевых лейках все равно образуется белый известковый налет. Из-за постоянного контакта с водой на сантехнике скапливаются следы минералов и со временем налет виден невооруженным глазом.
Использование агрессивных моющих средств из магазина может удалить налет, но может случиться и так, что средство повредит внешнее хромированное покрытие (например, обесцветит его). Чтобы не рисковать, рекомендуется использовать проверенное самодельное средство.
Вот несколько проверенных способов удаления накипи в душе. Если до этого налет не удалялся, после применения этих средств от него не останется и следа.
Уксусный компресс
Распространенный метод, который известен почти каждому, но о нем стоит упомянуть, потому что он очень хорошо работает. Сначала смочите бумажные полотенца уксусом, затем накройте ими весь прибор и заверните все в пищевую пленку на час. По истечении этого времени камень должен отпасть сам.
Зубная паста
У каждого в ванной есть зубная паста. Можно смело использовать ее для чистки душа вместо уксуса. Просто смажьте лейку хорошим слоем средства и подождите около часа. Присутствующий в пасте фтор будет аэрировать осадок, который через некоторое время начнет отделяться самостоятельно.
Лимонная кислота
Это средство эффективно разрушает известковый налет. Добавьте столовую ложку кислоты в стакан воды и перелейте в емкость с дозатором. Опрыскайте сантехнику. Оставьте средство примерно на 60 минут. Затем начните протирать весь кран губкой и, наконец, промойте водой.
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