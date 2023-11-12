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Новая обувь натирает ноги: эти хитрости избавят от проблемы

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Защитить ноги очень просто
Защитить ноги очень просто. Фото freepik.com

Как без проблем носить новую обувь и не заработать мозоли

Самое лучшее настроение испортится и прогулка будет не в радость, если обувь натирает ноги. Чаще всего водянки и мозоли до крови оставляет новая обувь, но иногда даже хорошо разношенные туфли могут преподнести неприятный сюрприз.

Узкую пару можно быстро растянуть в домашних условиях. А вот если дискомфорт приносит обувь по размеру, стоит использовать одно из этих средств.

Дезодорант

Для этих целей хорошо подойдет тальковый антиперспирант в виде стика. Перед выходом из дома этим средством нужно натереть те места, которые больше всего страдают от соприкосновения с обувью. Также можно обработать дезодорантом внутреннюю часть обуви. Тога она точно не будет натирать.

Мыло

Работает по тому же принципу, что и дезодорант. Сухим кусочком нужно хорошо натереть те места в обуви, которые натирают. Также мыло можно наносить прямо на носки. Средство улучшит трение, и обувь больше не будет вызывать натертости и мозоли.

Тальк или сода

Эти средства помогут тем, у кого сильно потеют ноги. Вероятность появления мозолей снизится в разы. Обработайте тальком или содой ноги и внутреннюю часть обуви. Излишек средства удалите.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как следует ухаживать за обувью зимой. Не нужно забывать про обработку внутренней части ботинок и сапог.

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#Обувь #Мозоли #Лайфхак