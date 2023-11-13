Не только для детей: для чего на самом деле нужно сиденье в продуктовой тележке

Мало кто использует тележку для покупок таким образом

Мы часто сталкиваемся со скрытыми функциями различных предметов, которые обычно не замечаем. То же самое относится и к тележкам для покупок, которыми мы пользуемся регулярно. Далеко не все знают, что у них есть скрытые функции, которые сделают покупки намного проще. К примеру, многим неизвестно практическое предназначение петли на тележке из супермаркета.

Откидную панель, которую обычно используют в качестве сидения для маленьких посетителей магазина, можно использовать совсем иначе. Оказывается, она предназначается для перевозки бутылок со спиртным и другими напитками.

Стеклянные бутылки очень хрупки и когда их кладешь прямо в пустую тележку, они в ней катаются и стучат о стенки. Вместо этого можно горлышко бутылки продеть в спинку сиденья, а ее основание — положить на само сиденье. Таким образом бутылка будет надежно закреплена. Таким образом значительно снижается шанс разбить стекло не доходя до кассы.

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