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Не только для детей: для чего на самом деле нужно сиденье в продуктовой тележке

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Автор
Очень удобная функция тележки
Очень удобная функция тележки. Фото freepik.com

Мало кто использует тележку для покупок таким образом

Мы часто сталкиваемся со скрытыми функциями различных предметов, которые обычно не замечаем. То же самое относится и к тележкам для покупок, которыми мы пользуемся регулярно. Далеко не все знают, что у них есть скрытые функции, которые сделают покупки намного проще. К примеру, многим неизвестно практическое предназначение петли на тележке из супермаркета.

Откидную панель, которую обычно используют в качестве сидения для маленьких посетителей магазина, можно использовать совсем иначе. Оказывается, она предназначается для перевозки бутылок со спиртным и другими напитками.

Стеклянные бутылки очень хрупки и когда их кладешь прямо в пустую тележку, они в ней катаются и стучат о стенки. Вместо этого можно горлышко бутылки продеть в спинку сиденья, а ее основание — положить на само сиденье. Таким образом бутылка будет надежно закреплена. Таким образом значительно снижается шанс разбить стекло не доходя до кассы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, для чего необходим третий отсек в стиральной машине. Использовать его нужно в крайних случаях.

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#Супермаркет #Лайфхак #Тележка