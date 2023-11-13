Не такое уж безобидное средство: можно ли чистить стиральную машину лимонной кислотой

Популярное народное средство может испортить стиральную машину

Стиральная машина давно стала незаменимым бытовым прибором, без которого трудно представить работу по дому. Нет ничего проще, чем загрузить грязные вещи в барабан, насыпать порошок, включить машинку, а спустя некоторое время получить свое белье чистым и практически сухим.

Как и все приборы стиральна машина нуждается в регулярной очистке. Для этих целей можно использовать специальную химию, либо пользоваться натуральными средствами. Но во втором случае нужно действовать крайне осторожно. Особенно, если для этих целей планируется использовать лимонную кислоту.

Безусловно, лимонная кислота удалит часть накипи. Но вреда от ее применения будет намного больше. Лимонная кислота может значительно повредить резиновые детали и некоторые металлические. Это средство эффективно действует от накипи только при высокой температуре. Но даже в этом случае налет снимается пластами и осадок опадает на дно. Как результат — забитый слив, испорченный сливной насос и фильтр.

Также из-за применения кислоты могут огрубеть резинки, особенно сальник. Если эта деталь не будет выполнять свою функцию, в машинке возникнет течь, которая впоследствии может привести к замене подшипников.

Учитывая все эти факторы специалисты не рекомендуют чистить стиральную машину лимонной кислотой. А если уж и использовать это средство, то очень редко и в минимально возможной концентрации.

Ранее "Телеграф" рассказывал, каким средством можно безопасно почистить стиральную машину. Этот способ избавит технику от неприятного запаха.