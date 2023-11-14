Не спешите выбрасывать: как реанимировать высохшие влажные салфетки

Салфетки быстро высыхаю, если оставить упаковку даже приоткрытой

Иногда приходится сталкиваться с ситуацией, когда салфетки в большой пачке быстро высохли из-за того, что были неплотно закрыты. В таком случае не стоит их выбрасывать. Вернуть влажным салфеткам первоначальные свойства поможет простой трюк.

Для восстановления влажных салфеток понадобится мицеллярная вода, которую можно широко использовать в быту. Подойдет самое дешевое средство из косметического магазина.

Примерно 1 столовую ложку мицеллярной воды влейте в пачку с салфетками. Старайтесь наливать средство так, чтобы оно более-менее разливалось по всей поверхности салфеток. Благодаря мицеллярной воде они не просто станут влажными. Такие салфетки можно использовать для удаления сильных загрязнений. Они с легкостью удалят следы перманентного маркера или шариковой ручки. Также пропитанные мицеллярной водой салфетки удалят любое пятно на одежде.

Есть еще один способ увлажнить высохшие салфетки. Для него понадобится больше ингредиентов. Смешайте 2-3 столовые ложки воды, 0,5 чайной ложки глицерина, 1-2 капли жидкого мыла. Полученную смесь влейте в пачку с салфетками.

Ранее "Телеграф" делился лайфхаком с влажными салфетками и резинкой. Он поможет решить сразу две проблемы — неплотным закрытием упаковки и вытаскиванием салфеток по одной.