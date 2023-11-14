Укр

Вещи всегда будут приятно пахнуть: лучшая альтернатива кондиционеру для белья

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Автор
Одежда
Одежда. Фото freepik.com

Покупной кондиционер такого эффекта не даст

Всем хочется, чтобы одежда после стирки приятно пахла. Но кондиционеры для белья не всегда оправдывают свою цену и не справляются со своей задачей. К тому же аромат таких средств очень быстро выветривается.

Между тем, используя всего несколько продуктов, можно самостоятельно смешать средство, которое придаст стойкий приятный аромат вещам. Рецепт опубликовал сайт Shareinfo.

Возьмите 3 куска мыла с любимым ароматом (идеально подойдет мыло с кокосовым маслом), 4 стакана пищевой соды, 1 столовую ложку воды и 10 капель любого эфирного масла. Мыло нужно измельчить на терке и смешать с остальными ингредиентами. Все тщательно перемешать и переложить в емкость с крышкой.

Загрузите белье в барабан стиральной машины и добавьте 3 столовые ложки ароматического средства. Установите стандартный режим стирки. Можно комбинировать смесь с другими средствами для стирки.

Утверждается, что если добавить в этот парфюм немного травяных масел, платяная моль не заведется в вашем шкафу.

Еще одна подобная эмульсия также поможет придать одежде стойкий аромат.

Насыпьте в емкость 1/2 стакана пищевой соды, добавьте 1 стакан морской соли и примерно 10–15 капель вашего любимого эфирного масла. Переложите смесь в большой герметичный контейнер, чтобы защитить ее от влаги.

На одну стирку используйте 2 столовые ложки средства. Его можно использовать попеременно с любым кондиционером для белья или другим средством для стирки. Стоит добавить, что соль естественным образом удаляет пятна с материалов.

Ранее "Телеграф" делился рецептом геля для стирки. Сделанное своими руками средство по своим качествам будет не хуже купленного в магазине.

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#Одежда #Аромат #Стирка