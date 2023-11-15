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Что делать, если дома скрипит дверь: простое решение неприятной проблемы

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Скрипучие двери доставляют неудобства
Скрипучие двери доставляют неудобства. Фото Pexels

Простые домашние средства избавят от неприятного скрипа двери

Скрипучие двери нарушают тишину и спокойствие в доме. Чтобы исправить их, не нужно обязательно использовать специализированную смазку. Можно обойтись доступными средствами, которые есть дома.

Одним из самых простых и доступных решений является использование растительного или оливкового масла. Просто налейте небольшое количество масла на тряпку или ватный диск, а затем протрите им петли и движущиеся части двери. Масло проникнет внутрь, уменьшит трение и устранит скрип. Не забудьте удалить излишки средства.

Смазать скрипучую дверь можно даже ароматическими маслами. Смешайте несколько капель вашего любимого эфирного масла, например масла лаванды или чайного дерева, с базовым маслом, например кокосовым или оливковым. Полученная смесь не только смажет петли, но и оставит после себя приятный аромат. Нанесите смесь тряпкой или ватным диском, стараясь покрыть все скрипучие участки.

Альтернативой маслу и отличным средством от скрипа дверей является вазелин. Нанесите небольшое количество непосредственно на петли и другие движущиеся части. Как и растительное масло, вазелин уменьшает трение и устраняет раздражающие шумы.

Если вы ищете решение, не требующее нанесения жидких средств, пчелиный воск — отличный вариант. Просто нанесите небольшое количество средства на петли. Воск обеспечивает надежную и длительную смазку, предотвращая нежелательные звуки двери. Кроме того, это натуральный вариант, не содержащий химикатов.

Независимо от того, какое домашнее средство вы выберете, очень важно несколько раз открыть и закрыть дверь, чтобы убедиться, что смазка попала во все необходимые щели.

Двери могут быть источником потери большого количества тепла. Ранее "Телеграф" рассказывал, как исправить ситуацию и утеплить двери.

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#Двери #Лайфхак #Скрип