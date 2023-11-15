Сезон мандаринов начался: как использовать кожуру цитрусовых с пользой

Узнайте, для чего можно использовать кожуру мандаринов

Выбросить кожуру после употребления мандарина — естественная реакция. Ведь она относится к ненужным отходам. На самом же деле кожуру этого цитруса можно использовать в домашней уборке, для приготовления специи, и на этом ее полезные функции не заканчиваются.

Кожура мандарина содержит ценное вещество под названием нобилетин, пишет Actualno.com. Именно в этой части плода его больше всего. Его регулярное поступление в организм предотвращает ряд заболеваний. Но кроме этого кожура мандарина может служить отличным средством для уборки.

Натуральный очиститель

Во время уборки часто возникает вопрос, чем удалить стойкие пятна и жир с кухонных поверхностей. Для этих целей покупаются химические чистящие средства, которые теоретически должны мгновенно растворять загрязнения. Но эти средства зачастую можно заменить кожурой мандарина. Эта часть фрукта обладает сильными антибактериальными свойствами, а если соединить ее с уксусом, получится дешевое и экологически чистое чистящее средство.

Кожуру цитрусовых нужно залить уксусом и настоять в темном прохладном месте 2 недели. Перед применением смесь нужно процедить, перелить в бутылку с распылителем и добавить немного воды, чтобы запах был не таким едким.

Средство от муравьев

Присутствие муравьев в доме никого не радует. Их обычно привлекают тепло и пищевые остатки. Кожура мандаринов поможет отпугнуть насекомых. Нужно всего лишь разложить корки везде, где раньше видели муравьев. Запах фруктов отпугнет насекомых. Для эффективности регулярно меняйте кожуру на новую.

Нейтрализация неприятных запахов

Неприятный запах из обуви заставляет владельца чувствовать себя некомфортно, особенно когда приходится разуваться где-то в компании. Справиться с проблемой поможет кожура мандарина. Ее нужно нарезать тонкими полосками, высушить в духовке, насыпать в хлопковый мешочек и положить его в обувь. Таким же образом нейтрализуется неприятный запах в гардеробе.

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