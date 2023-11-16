Вылетит из кухни в одно мгновение: как избавиться от пищевой моли

Есть простое средство от нашествия насекомых в кухне

Нашествие насекомых в кухне или кладовой – это большая проблема. Пищевая моль отлично чувствует себя в пакетах с крупами, мукой и самостоятельно не покидает место, где они хранятся.

Бороться с пищевой молью можно с помощью профессиональных средств из магазина, но домашние методы действуют не хуже и к тому же они безопасны.

Об одном из них расскажем вместе с Shareinfo.

Как выгнать моль из дома

При обнаружении насекомых на кухне или в кладовой начните с уборки. Выбросьте все упаковки с крупами, в которых есть моль или ее личинки. Также избавьтесь от старых продуктов и ненужны х предметов. Далее тщательно очистите ящики и шкафы.

Полки лучше всего чистить винным уксусом. Его можно разбавить водой, но делать это не обязательно. Затем поместите в шкаф предмет, который не любит моль.

Рекомендуется держать на полках емкость с жидкостью, которую пищевая моль вообще не переносит. Для этого налейте в емкость винный уксус и добавьте несколько капель лимонного, гвоздичного или лавандового масла. Периодически обновляйте эту смесь. Существует очень малая вероятность того, что пищевая моль когда-нибудь снова посетит вашу кухню или кладовую, когда почувствует запах, доносящийся вокруг.

Помните, что вредители могут скрываться в принесенных из магазина сухих пищевых продуктах (крупах, муке, овсяных хлопьях). Чтобы предотвратить их проникновение в ваш дом, лучше всего пересыпать продукты в стеклянную или пластиковую тару.

Ранее "Телеграф" рассказывал про методы борьбы с платяной молью. Одним из лучших средств от этого вредителя являются ароматизированные мешочки.