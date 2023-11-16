Понадобится всего одна луковица: чем очистить ржавый противень

Это средство очень просто готовить и оно отлично справляется с очисткой

Мало кто знает, что обычный репчатый лук может стать отличным подспорьем в очистке противней, которые быстро загрязняются жиром и остатками пригоревшей еды. Отсутствие регулярной и тщательной чистки этого предмета приводит к тому, что поверхность со временем может поржаветь. К счастью, об этой проблеме можно забыть благодаря простому трюку с луком.

Вот что нужно сделать, чтобы очистить противень

Выберите свежую, сочную, большую луковицу и разрежьте ее пополам. Посыпьте овощ сахарной пудрой и круговыми движениями тщательно натрите ржавый противень. В завершение промойте предмет чистой водой и вытрите насухо.

Этот метод очистки работает за счет кислого pH лука, что делает сок эффективным средством против ржавчины.

Если вам лень тереть противень, можно воспользоваться альтернативным методом. Для этого лук нужно измельчить на терке и смешать с ложкой сахара. Полученную пасту нужно равномерно нанести на ржавые участки противня. Оставьте средство действовать на 2 часа, а затем вымойте противень и вытрите его насухо. Этот же трюк можно использовать для очистки ржавых ножей.

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