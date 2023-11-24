Не игнорируйте знаки: распространенные приметы, предупреждающие о бедствии

Наши предки обращали внимание на знаки в доме, которые могут предупреждать о беде

Раньше мы писали о том, что даже обычное зеркало может привлечь отрицательную энергию к вашему дому. Издавна люди верили и в народные приметы, которые могли рассказать о возможной опасности, которую человек может обойти.

Треснувшая посуда, нашествие насекомых в доме, остановка настенных часов — все это приметы, которые должны вас насторожить, пишет adiotrek. Мы обратим внимание на самые интересные.

Внезапное появление насекомых в доме

Разнообразные насекомые могут быть в вашем доме. Это недобрый знак, свидетельствующий о том, что кому-то из родных может угрожать болезнь.

Треснула посуда

Это свидетельствует о возможных финансовых проблемах в доме. Трещины на посуде охотятся за вашей энергией, поэтому будьте внимательны. Лучше вообще избавиться от щербатой посуды, замените ее новой.

Существует и другая версия, почему посуда сама разбивается: она выступает в роли проводника, впитывая в себя накапливающийся в жилье негатив.

И когда негатива становится многовато, посуда трескается, высвобождая нечистую энергетику.

Остановились настенные часы

Эта примета свидетельствует о том, что кого-то из домочадцев подстерегает опасность. Может возникнуть напряжение в отношениях, материальная нестабильность или финансовые неурядицы.

Упала штора

Такая ситуация может предупреждать о финансовых потерях, разрыве с близким человеком или ухудшении здоровья.

Треснуло зеркало

Трещина в зеркале может появиться из-за того, что у дома избыток негатива.

Последствия зависят от того, где именно она появилась:

Если в углу – к проблемам в семейных отношениях.

Если посередине — семейную пару сглазили, совершили порчу.

Если со стороны – кто-то завидует.

Ранее "Телеграф" писал, зачем стоит смотреть в зеркало, когда вы возвращаетесь домой. Такая примета касается домового в вашем доме.