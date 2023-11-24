Не ігноруйте знаки: поширені прикмети, які попереджають про лихо
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Наші пращури дуже звертали увагу на прикмети, які говорять про небезпеку
Раніше ми писали про те, що навіть звичайне дзеркало може привабити негативну енергію до вашого дому. Здавна люди вірили і в народні прикмети, які могли розповісти про можливу небезпеку, яку уважна людина може оминути.
Тріснутий посуд, нашестя комах у домі, зупинка настінного годинника — усе це прикмети, які мають вас насторожити, пише adiotrek. Ми звернемо увагу на найцікавіші.
Раптова поява комах у домі
Різноманітні комахи можуть бути у вашому дому. Це недобрий знак, який свідчить про те, що комусь із ріднх може загрожувати хвороба.
Тріснув посуд
Це свідчить про можливі фінансові проблеми в домі. Тріщини на посуді полюють на вашу енергію, тому будьте уважні. Краще взагалі позбутися щербатого посуду, замініть його на новий.
Існує й інша версія, чому посуд сам розбивається: він виступає в ролі провідника, вбираючи в себе негатив, який накопичується в житлі.
І коли негативу стає забагато, посуд тріскається, вивільняючи нечисту енергетику.
Зупинився настінний годинник
Ця прикмета свідчить про те, що когось із домочадців підстерігає небезпека. Може виникнути напруга у стосунках, матеріальна нестабільність або фінансові негаразди.
Упала штора
Така ситуація може попереджати про фінансові втрати, розрив з близькою людиною або погіршення здоров'я.
Тріснуло дзеркало
Тріщина у дзеркалі може з'явитися через те, що у будинку надлишок негативу.
Наслідки залежать від того, де саме вона з'явилася:
Якщо у кутку — до проблем у сімейних стосунках.
Якщо посередині — сімейну пару наврочили, зробили псування.
Якщо збоку — хтось заздрить.
Раніше "Телеграф" писав, навіщо варто дивитися в дзеркало, коли ви повертаєтеся додому. Така прикмета стосується домовика в вашій оселі.