Не ігноруйте знаки: поширені прикмети, які попереджають про лихо

Наші пращури дуже звертали увагу на прикмети, які говорять про небезпеку

Раніше ми писали про те, що навіть звичайне дзеркало може привабити негативну енергію до вашого дому. Здавна люди вірили і в народні прикмети, які могли розповісти про можливу небезпеку, яку уважна людина може оминути.

Тріснутий посуд, нашестя комах у домі, зупинка настінного годинника — усе це прикмети, які мають вас насторожити, пише adiotrek. Ми звернемо увагу на найцікавіші.

Раптова поява комах у домі

Різноманітні комахи можуть бути у вашому дому. Це недобрий знак, який свідчить про те, що комусь із ріднх може загрожувати хвороба.

Тріснув посуд

Це свідчить про можливі фінансові проблеми в домі. Тріщини на посуді полюють на вашу енергію, тому будьте уважні. Краще взагалі позбутися щербатого посуду, замініть його на новий.

Існує й інша версія, чому посуд сам розбивається: він виступає в ролі провідника, вбираючи в себе негатив, який накопичується в житлі.

І коли негативу стає забагато, посуд тріскається, вивільняючи нечисту енергетику.

Зупинився настінний годинник

Ця прикмета свідчить про те, що когось із домочадців підстерігає небезпека. Може виникнути напруга у стосунках, матеріальна нестабільність або фінансові негаразди.

Упала штора

Така ситуація може попереджати про фінансові втрати, розрив з близькою людиною або погіршення здоров'я.

Тріснуло дзеркало

Тріщина у дзеркалі може з'явитися через те, що у будинку надлишок негативу.

Наслідки залежать від того, де саме вона з'явилася:

Якщо у кутку — до проблем у сімейних стосунках.

Якщо посередині — сімейну пару наврочили, зробили псування.

Якщо збоку — хтось заздрить.

Раніше "Телеграф" писав, навіщо варто дивитися в дзеркало, коли ви повертаєтеся додому. Така прикмета стосується домовика в вашій оселі.