Чем убрать пятна от кофе: три дельных способа, которые спасут в любой ситуации

Главное, не тянуть с обработкой

Так обидно, когда любимые вещи приходят в негодность, особенно из-за собственных ошибок. Это может быть как севший свитер из-за неправильной стирки, так и любая другая вещь, испорченная неловким движением — вашим или ваших собеседников, с которыми вы обмениваетесь новостями или просто коротаете время за чашечкой кофе.

Но не волнуйтесь, ведь вполне реально как очистить пятно от кофе с одежды, так и убрать его с ковра. Дельными советами делится портал OBOZ.UA.

Чем можно отстирать кофе в домашних условиях

Вам понадобится что-то из этих подручных средств, первые два из которых вы легко найдете не только дома:

соль;

газированная вода;

уксус и сода.

Теперь расскажем подробнее о каждом способе. Чтобы вывести пятно от кофе солью, промокните его чистой тканью или бумажными салфетками, полотенцами, туалетной бумагой. Таким образом вы уберете излишки влаги с ткани. Насыпьте на пятно соль толстым слоем в несколько миллиметров и несколько минут подождите. Осторожно удалите соль с ткани. Вы можете использовать щетку, пылесос, мягкую влажную губку или прополоскать под холодной водой и промокнуть чистым полотенцем или бумагой.

Если вы применяете газировку, сначала тоже качественно промокните пятно. Не втирайте круговыми движениями, а именно промокните, каждый раз меняя салфетку на чистую и сухую. Налейте газированную воду на пятно и также осторожно вымакайте влагу. При необходимости повторите несколько раз, пока пятно не исчезнет под воздействием углекислого газа из минералки. Промойте холодной чистой водой и промокните насухо.

Белый уксус и сода пищевая помогут, если надо вывести пятно от кофе в домашних условиях. Разведите уксус с водой в соотношении один к одному (столовая ложка уксуса + столовая ложка воды) и распылите смесь на пятно из пульверизатора. Через пять минут насыпьте сверху соду. Далее промойте холодной водой и постирайте, как обычно.

Ранее мы рассказывали, какие мощные лайфхаки помогут удалить пятна с пуховика в домашних условиях. Узнайте из следующей статьи, как убрать засаленные места на куртке без стирки.