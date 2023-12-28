Домочадцев день 28 декабря: почему сегодня нельзя выносить мусор и открывать окна
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В праздник Домочадцев день полагалось чествовать старших родственников
В четверг, 28 декабря, по церковному новоюлианскому календарю отмечается память святого апостола Никанора. К сожалению, информации о его жизни осталось немного. Однако известно, что он был одним из семи апостолов, объединившихся для диаконского служения после воскресения Иисуса Христа. В народном календаре этот день также известен как Домочадцев день или Рождественский мясоед.
Домочадцев день или Рождественский мясоед представляет собой не только праздник, но и торжество плоти. С 28 декабря (10 января по старому стилю) и до начала Великого поста разрешено употреблять мясо, которое не только любили наши предки. Оно ценилось как неотъемлемый продукт. В холодные зимние дни оно приносило энергию и поддерживало силы.
Название праздника "Домочадцев день" явно отражает его суть. В старину в этот период семьи вместе занимались различными делами, совместно убирали, готовили еду и накрывали праздничный стол.
Что нельзя делать 28 декабря
- Заниматься рукоделием, особенно – вязанием — пряжа может запутать отношения, нарушить линию судьбы.
- Держать открытыми окна и двери, особенно это касается незамужних девушек — после этого они долго не выйдут замуж.
- Выносить мусор из дома — вместе с ним можно вынести финансовое благополучие и оказаться нищим.
- Одалживать деньги — считается, что из этого долга нельзя будет выбраться целый год.
Традиции и приметы о погоде 28 декабря
Домочадцев день приносит радость и веселье после 40-дневного Рождественского поста, сопровождавшегося множеством ограничений в питании. Теперь начинаются Рождественские святки, предоставляющие возможность насладиться шумными и веселыми моментами. Ограничения на употребление мясной пищи сняты, и на праздничном столе главенствует свинина или другой мясной продукт.
В Домочадцев день традиционно проводилось уважение к старшим родственникам. Бабушкам, дедушкам, тетям и дядям дарили теплые вещи, способные согреть в холодные дни, и угощали их вкусными сладостями, приготовленными лично.
В Рождественский мясоед было принято загадывать желания. Особенно хорошо, если желание было общим, ведь в таком случае мечты обязательно сбудутся.
- Если на скирдах есть иней, то лето будет дождливым.
- Густой иней или снегопад сулят хороший урожай хлеба.
- Безветренная погода и иней на деревьях обещают удачный и урожайный год.
- Если кошка весь день спит или с неба валят крупные хлопья снега, то скоро потеплеет.
- Если отсырела соль, будет ненастье.
- Собака вышла из будки и легла на снег – к метели.
- Сырая погода обещает хороший урожай льна.
- Если в водоеме рыба беспокойно себя ведет, плещется и бьет хвостом, будет снегопад.
- Метель в этот день – к холодному и дождливому лету.
- Если воробьи весело чирикают, скоро потеплеет.
У кого именины 28 декабря
28 декабря именины отмечают обладатели таких имен: Дорофей, Игнатий, Симон, Петр.
Какие сегодня еще праздники в Украине и мире
28 декабря празднуется Международный день кино. Этот профессиональный праздник всех тех, кто работает в области кинопроизводства. Также 28 декабря празднуется День календаря. Также сегодня празднуют и День игры в карты.
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