Домочадцев день 28 декабря: почему сегодня нельзя выносить мусор и открывать окна

В праздник Домочадцев день полагалось чествовать старших родственников

В четверг, 28 декабря, по церковному новоюлианскому календарю отмечается память святого апостола Никанора. К сожалению, информации о его жизни осталось немного. Однако известно, что он был одним из семи апостолов, объединившихся для диаконского служения после воскресения Иисуса Христа. В народном календаре этот день также известен как Домочадцев день или Рождественский мясоед.

Домочадцев день или Рождественский мясоед представляет собой не только праздник, но и торжество плоти. С 28 декабря (10 января по старому стилю) и до начала Великого поста разрешено употреблять мясо, которое не только любили наши предки. Оно ценилось как неотъемлемый продукт. В холодные зимние дни оно приносило энергию и поддерживало силы.

Название праздника "Домочадцев день" явно отражает его суть. В старину в этот период семьи вместе занимались различными делами, совместно убирали, готовили еду и накрывали праздничный стол.

Что нельзя делать 28 декабря

Заниматься рукоделием , особенно – вязанием — пряжа может запутать отношения, нарушить линию судьбы.

, особенно – вязанием — пряжа может запутать отношения, нарушить линию судьбы. Держать открытыми окна и двери, особенно это касается незамужних девушек — после этого они долго не выйдут замуж.

особенно это касается незамужних девушек — после этого они долго не выйдут замуж. Выносить мусор из дома — вместе с ним можно вынести финансовое благополучие и оказаться нищим.

вместе с ним можно вынести финансовое благополучие и оказаться нищим. Одалживать деньги — считается, что из этого долга нельзя будет выбраться целый год.

Традиции и приметы о погоде 28 декабря

Домочадцев день приносит радость и веселье после 40-дневного Рождественского поста, сопровождавшегося множеством ограничений в питании. Теперь начинаются Рождественские святки, предоставляющие возможность насладиться шумными и веселыми моментами. Ограничения на употребление мясной пищи сняты, и на праздничном столе главенствует свинина или другой мясной продукт.

В Домочадцев день традиционно проводилось уважение к старшим родственникам. Бабушкам, дедушкам, тетям и дядям дарили теплые вещи, способные согреть в холодные дни, и угощали их вкусными сладостями, приготовленными лично.

В Рождественский мясоед было принято загадывать желания. Особенно хорошо, если желание было общим, ведь в таком случае мечты обязательно сбудутся.

Если на скирдах есть иней, то лето будет дождливым.

Густой иней или снегопад сулят хороший урожай хлеба.

Безветренная погода и иней на деревьях обещают удачный и урожайный год.

Если кошка весь день спит или с неба валят крупные хлопья снега, то скоро потеплеет.

Если отсырела соль, будет ненастье.

Собака вышла из будки и легла на снег – к метели.

Сырая погода обещает хороший урожай льна.

Если в водоеме рыба беспокойно себя ведет, плещется и бьет хвостом, будет снегопад.

Метель в этот день – к холодному и дождливому лету.

Если воробьи весело чирикают, скоро потеплеет.

У кого именины 28 декабря

28 декабря именины отмечают обладатели таких имен: Дорофей, Игнатий, Симон, Петр.

Какие сегодня еще праздники в Украине и мире

28 декабря празднуется Международный день кино. Этот профессиональный праздник всех тех, кто работает в области кинопроизводства. Также 28 декабря празднуется День календаря. Также сегодня празднуют и День игры в карты.

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