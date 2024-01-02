Похудеть после праздников: звездный тренер рассказал, как получить красивое тело

Себастьян Лагри является основателем высокоинтенсивных тренировок с низким уровнем воздействия

После праздников угроза накопить пару лишних килограммов неизбежна, но привести себя в форму можно довольно быстро, если прислушаться к советам специалистов. Фитнес-тренер Себастьян Лагри, работавший с голливудскими звездами, поделился своими секретами, как отшлифовать свое тело.

Лагри считает, что можно обойтись без спортзала, а устроить себе полноценную тренировку дома. Об этом пишет Daily Mail.

50-летний Себастьян Лагри, проживающий в Лос-Анджелесе, является основателем Lagree Fitness — "высокоинтенсивной тренировки с низким уровнем воздействия, фокусирующейся на тренировке корпуса, силы и мышечной выносливости".

Себастьян, работавший с Дженнифер Энистон, Николь Кидман и Бритни Спирс, открыл более 500 фитнес-студий по всему миру, запустив запатентованный метод тренировок и создав полную линейку тренажеров и оборудования, которое приобрело незаурядную популярность.

Себастьян Лагри работал с голливудскими звездами

Он убеждает, что следует соблюдать здоровое питание, ограничение размера порций и умеренное потребление, а также сочетать питательную диету с режимом тренировок.

Как пример, Себастьян говорит об актрисе Дженнифер Энистон.

Дженнифер Энистон очень требовательна к себе

"Джен выглядит чертовски горячей, потому что она очень дисциплинированная, заботится о своем теле и гордится им. Для нее это часть жизни, это часть ее, часть того, кем она является", — подчеркнул Лагри.

Вот главные советы знаменитого фитнес-тренера Себастьяна, как иметь подтянутое телосложение.

Ешьте умеренно

Тренер рекомендует ограничить размер порций и сражаться с желанием переедать в праздничные дни. Себастьян убежден, что это первый шаг к достижению идеального тела.

"Многие люди злоупотребляют отдыхом. У них есть идея, что после праздников они сожгут все лишние калории, но на самом деле очень мало кто из нас это делает", — уточнил он.

Избегайте употребления рафинированного сахара

Не употребляйте рафинированный сахар и обработанные продукты, содержащие добавки и консерванты. Также тренер предложил заменить фаст-фуд и питание вне дома домашними блюдами.

"Держитесь подальше от рафинированного сахара и обработанных пищевых продуктов, всего, что продается в тюбиках, всего, что поставляется в коробках или контейнерах. Вы действительно должны спросить себя: если еда может оставаться на полке в течение двух лет, действительно ли вы хотите, чтобы она попала в ваше тело?" – сказал он.

По мнению тренера, очень важны обычные прогулки. Лучше найти компаньона, который будет вас поддерживать, как и вы его.

"Найдите кого-нибудь еще, кто захочет потренироваться с вами. Система друзей работает отлично", — уточнил Себастьян.

Ходить в спортзал не обязательно

Совершенно необязательно посещать спортзал. Приседания, выпады, планку, боковую планку и отжим можно выполнять дома.

"Приседания — фантастическое упражнение. И выпады отличные. А планка — это ключевой момент, если у вас есть только одна минута, и вам нужно выбрать одно упражнение, все, выбирайте планку", — сказал тренер. Он подчеркнул, что планку лучше делать утром сразу после того, как вы проснетесь.

Также он рекомендует производить приседания и выпады для нижней части тела, чередуя их. И делать упражнения для укрепления ягодиц.

Потом следует переходить к вращению туловища. "Вращение туловища — это здорово, потому что вы тренируете косые мышцы, а также все мышцы позвоночника, что, я думаю, тоже важно. Это также помогает улучшить координацию и диапазон движений", — посоветовал Себастьян.

Наконец, тренер акцентировал внимание на том, что все зависит от вашего образа мышления, объяснив, что главная причина, по которой известные люди выглядят так прекрасно, заключается в их поразительной целеустремленности и дисциплине.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как убрать ненавистный жир с живота и боков. Тренер и эксперт по правильному питанию назвал всего три правила.