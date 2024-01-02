Схуднути після свят: зірковий тренер розповів, як отримати красиве тіло

Себастьєн Лагрі є засновником високоінтенсивного тренування з низьким рівнем впливу

Після свят загроза накопичити пару зайвих кілограмів неминуча, але привести себе у форму можна доволі швидко, якщо прислухатися до порад спеціалістів. Фітнес-тренер Себастьєн Лагрі, який працював із голлівудськми зірками, поділився своїми секретами, як відшліфувати своє тіло.

Лагрі вважає, що можна обійтися без спортзалу, а влаштувати собі повноцінне тренування вдома. Про це пише Daily Mail.

50-річний Себастьєн Лагрі, який мешкає в Лос-Анджелесі, є засновником Lagree Fitness — "високоінтенсивного тренування з низьким рівнем впливу, що фокусується на тренуванні корпусу, сили та м'язової витривалості".

Себастьєн, який працював з Дженніфер Еністон, Ніколь Кідман та Брітні Спірс, відкрив понад 500 фітнес-студій по всьому світу, запустивши запатентований метод тренувань та створивши повну лінійку тренажерів і обладнання, яке здобуло неабияку популярність.

Себастьєн Лагрі працював з голлівудськими зірками

Він переконує, що варто дотримуватись здорового харчування, обмеження розміру порцій та помірного споживання, а також поєднання поживної дієти з режимом тренувань.

Як приклад, Себастьєн говорить про акторку Дженніфер Еністон.

Дженніфер Еністон дуже вимоглива до себе

"Джен виглядає такою до біса гарячою, тому що вона дуже дисциплінована, дбає про своє тіло і пишається ним. Для неї це частина життя, це частина її, частина того, ким вона є", — наголосив Лагрі.

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Їжте помірно

Тренер рекомендує обмежити розмір порцій і боротися з бажанням переїдати у святкові дні. Себастьєн переконаний, що саме це перший крок до досягнення ідеального тіла.

"Багато людей зловживають відпочинком. У них є ідея, що після свят вони спалять усі зайві калорії, але насправді дуже мало хто з нас це робить", — уточнив він.

Уникайте вживання рафінованого цукру

Не вживайте рафінований цукор і оброблені продукти, які мають добавки та консерванти. Тренер порадив запропонував замінити фаст-фуд і харчування поза домом домашніми стравами.

"Тримайтеся подалі від рафінованого цукру й оброблених харчових продуктів, усього, що продається в тюбиках, усього, що постачається в коробках або контейнерах. Ви дійсно маєте запитати себе: якщо їжа може залишатися на полиці протягом двох років, чи справді ви хочете, щоб вона потрапила у ваше тіло?" — сказав він.

На думку тренера, дуже важливі звичайні прогулянки. Краще знайти компаньйона, який буде вас підтримувати, як і ви його.

"Знайди кого-небудь ще, хто захоче потренуватися з тобою. Система друзів працює чудово", — уточнив Себастьєн.

Ходити у спортзал не обов’язково

Зовсім необов'язково відвідувати спортзал. Присідання, випади, планку, бічну планку і віджимання можна виконувати вдома.

"Присідання — фантастична вправа. І випади чудові. А планка — це ключовий момент, якщо у вас є тільки одна хвилина, і вам потрібно вибрати одну вправу, все, вибирайте планку", — сказав тренер. Він наголосив, що планку краще робити вранці, відразу після того, як ви прокинетеся.

Також він рекомендує робити присідання і випади для нижньої частини тіла, чергуючи їх. І робити вправи для зміцнення сідниць.

Згодом варто переходити до обертання тулуба.

"Обертання тулуба — це здорово, тому що ви тренуєте косі м'язи, а також усі м'язи хребта, що, я думаю, теж важливо. Це також допомагає поліпшити координацію і діапазон рухів", — порадив Себастьєн.

Зрештою, тренер акцентував увагу на тому, що все залежить від вашого способу мислення, пояснивши, що головна причина, через яку відомі люди мають такий чудовий вигляд, полягає в їхній вражаючій цілеспрямованості та дисципліні.

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