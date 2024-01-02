Схуднути після свят: зірковий тренер розповів, як отримати красиве тіло
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Себастьєн Лагрі є засновником високоінтенсивного тренування з низьким рівнем впливу
Після свят загроза накопичити пару зайвих кілограмів неминуча, але привести себе у форму можна доволі швидко, якщо прислухатися до порад спеціалістів. Фітнес-тренер Себастьєн Лагрі, який працював із голлівудськми зірками, поділився своїми секретами, як відшліфувати своє тіло.
Лагрі вважає, що можна обійтися без спортзалу, а влаштувати собі повноцінне тренування вдома. Про це пише Daily Mail.
50-річний Себастьєн Лагрі, який мешкає в Лос-Анджелесі, є засновником Lagree Fitness — "високоінтенсивного тренування з низьким рівнем впливу, що фокусується на тренуванні корпусу, сили та м'язової витривалості".
Себастьєн, який працював з Дженніфер Еністон, Ніколь Кідман та Брітні Спірс, відкрив понад 500 фітнес-студій по всьому світу, запустивши запатентований метод тренувань та створивши повну лінійку тренажерів і обладнання, яке здобуло неабияку популярність.
Він переконує, що варто дотримуватись здорового харчування, обмеження розміру порцій та помірного споживання, а також поєднання поживної дієти з режимом тренувань.
Як приклад, Себастьєн говорить про акторку Дженніфер Еністон.
"Джен виглядає такою до біса гарячою, тому що вона дуже дисциплінована, дбає про своє тіло і пишається ним. Для неї це частина життя, це частина її, частина того, ким вона є", — наголосив Лагрі.
Ось головні поради знаменитого фітнес-тренера Себастьєна, як мати підтягнуту статуру.
Їжте помірно
Тренер рекомендує обмежити розмір порцій і боротися з бажанням переїдати у святкові дні. Себастьєн переконаний, що саме це перший крок до досягнення ідеального тіла.
"Багато людей зловживають відпочинком. У них є ідея, що після свят вони спалять усі зайві калорії, але насправді дуже мало хто з нас це робить", — уточнив він.
Уникайте вживання рафінованого цукру
Не вживайте рафінований цукор і оброблені продукти, які мають добавки та консерванти. Тренер порадив запропонував замінити фаст-фуд і харчування поза домом домашніми стравами.
"Тримайтеся подалі від рафінованого цукру й оброблених харчових продуктів, усього, що продається в тюбиках, усього, що постачається в коробках або контейнерах. Ви дійсно маєте запитати себе: якщо їжа може залишатися на полиці протягом двох років, чи справді ви хочете, щоб вона потрапила у ваше тіло?" — сказав він.
На думку тренера, дуже важливі звичайні прогулянки. Краще знайти компаньйона, який буде вас підтримувати, як і ви його.
"Знайди кого-небудь ще, хто захоче потренуватися з тобою. Система друзів працює чудово", — уточнив Себастьєн.
Ходити у спортзал не обов’язково
Зовсім необов'язково відвідувати спортзал. Присідання, випади, планку, бічну планку і віджимання можна виконувати вдома.
"Присідання — фантастична вправа. І випади чудові. А планка — це ключовий момент, якщо у вас є тільки одна хвилина, і вам потрібно вибрати одну вправу, все, вибирайте планку", — сказав тренер. Він наголосив, що планку краще робити вранці, відразу після того, як ви прокинетеся.
Також він рекомендує робити присідання і випади для нижньої частини тіла, чергуючи їх. І робити вправи для зміцнення сідниць.
Згодом варто переходити до обертання тулуба.
"Обертання тулуба — це здорово, тому що ви тренуєте косі м'язи, а також усі м'язи хребта, що, я думаю, теж важливо. Це також допомагає поліпшити координацію і діапазон рухів", — порадив Себастьєн.
Зрештою, тренер акцентував увагу на тому, що все залежить від вашого способу мислення, пояснивши, що головна причина, через яку відомі люди мають такий чудовий вигляд, полягає в їхній вражаючій цілеспрямованості та дисципліні.
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