Чтобы не складывать руки до весны: какие овощи можно выращивать зимой на подоконнике

Главное, правильный уход

Зима, с ее короткими днями и низкими температурами, может показаться не самым благоприятным временем для садоводства. Однако современные технологии и тщательный подход позволяют нам обогатить свой стол свежими овощами даже в самые морозные месяцы. Один из способов сделать это — выращивать овощи на подоконнике.

Это не только увлекательное хобби, но и источник полезных продуктов в холодное время года. В данной статье мы рассмотрим, что можно вырастить на подоконнике в горшках или контейнерах, создавая зеленый уголок и наслаждаясь плодами прямо у вас дома.

Как вырастить овощи зимой в квартире — выбираем сорт

Для начала определимся, что посадить:

огурцы;

помидоры;

перец.

Эти культуры хорошо прорастают и плодоносят даже в условиях квартиры. Однако очень важно выбрать правильный сорт!

Например, огурец, который можно выращивать в квартире или на балконе, должен быть не требующим опыления. Ведь в квартире нет летающих насекомых, которые бы это делали. Лучше, если растения будут стойкими к корневой гнили и раннеспелыми.

Один из таких сортов — "Квiтневий F1". Это партенокарпический (самоопыляющийся) гибрид со сроком созревания 45-47 дней. При выборе семян обращайте внимание на высоту и степень разрастания, растение должно быть максимум среднерослое и среднеплетистое.

Из маленького горшка объемом до 0,5 л, в котором выращивалась рассада огурца, пересаживать в больший, на 7-10 литров питательного грунта, нужно тогда, когда на растении сформируется шесть больших постоянных листьев. Переваливать росток нужно с комом земли, в котором растет рассада, целиком. Во время выращивания дополнительное освещение фитолампой будет только в плюс.

Выбирая перец, также обращайте внимание на описание сорта. Подойдут компактные виды, например перец сладкий "Альба" (50-70 см), "Ратунда" (35-50 см), острый "Маскарад" (40-50 см) и другие сорта, которые не растут ввысь на 1-1,5 метра. Или декоративные сорта с миниатюрными плодами. Для пересадки перцев горшки потребуются объемом минимум 5 литров.

Томаты — выбирайте низкорослые сорта. Если рассада слишком вытянулась, при перевалке в больший горшок ростки можно немного заглубить. Также будьте готовы подвязывать томаты к опоре. В фазе шести листьев для стимуляции образования завязей требуется подкормка препаратами, содержащими бор.

Как посадить овощи в домашних условиях — главные правила

Выбирая емкость для посадки, отдавайте предпочтение не внешнему виду, а функциональности. В посуде должно быть дренажное отверстие и слой керамзита для оттока влаги.

Обратите внимание, что в квартире влажность воздуха и температурный режим отличается от естественных условий роста огурцов, перцев и томатов. Поэтому поверхность почвы нужно мульчировать, то есть насыпать сверху слой вермикулита — минерала, которые поглощает воду и отдает ее. Также подойдет агроперлит, другое название — перлит для цветов, разрыхляющая добавка к почве. Это нужно, чтобы на поверхности субстрата не образовывалась корка и корни растения дышали. Поливать рассаду нужно умеренно, чтобы не было застоя влаги.

На 40-45 день для перцев и томатов потребуется подкормка для пасленовых культур. Чтобы растениям хватало света, их нужно подсвечивать фитолампой, особенно в октябре и ноябре — до 12-14 часов. Это самые неблагоприятные месяцы в плане естественного освещения из-за погодных условий, повышенной облачности.

Чтобы получить свежие витамины осенью и зимой, не обязательно прикладывать столько труда и долго ждать. Читайте в следующей статье, как вырастить зелень на подоконнике без всяких усилий.