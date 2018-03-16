Роман-антиутопия Джорджа Оруэлла "1984"

Знаменитый роман-антиутопия, самое известное произведение автора, которое было запрещено в СССР и США! Герой живет в стране, где население одурманено пропагандой, где день начинается с пяти минут ненависти, где в квартирах установлено круглосуточное наблюдение с телеэкранов, а мыслепреступление карается смертью.

Однажды он решает нарушить правила. И, когда назад дороги уже нет, понимает, что выдержать наказание у него не хватит сил…