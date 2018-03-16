https://telegraf.com.ua/files/2018/03/47625_75779-150x90.jpg Бестселлеры https://telegraf.com.ua/literature/bestsellers/3959681-roman-antiutopiya-dzhordzha-oruella-1984.html
Роман-антиутопия Джорджа Оруэлла "1984"
13:46 Сегодня Телеграф
Входит в список "200 лучших книг по версии ВВС".
Знаменитый роман-антиутопия, самое известное произведение автора, которое было запрещено в СССР и США! Герой живет в стране, где население одурманено пропагандой, где день начинается с пяти минут ненависти, где в квартирах установлено круглосуточное наблюдение с телеэкранов, а мыслепреступление карается смертью.
Однажды он решает нарушить правила. И, когда назад дороги уже нет, понимает, что выдержать наказание у него не хватит сил…
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