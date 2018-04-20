Роман Джона Апдайка "Иствикские ведьмы"

• "Иствикские ведьмы" признан одним из лучших образцов жанра фэнтези.

• Оскароносная экранизация с Джеком Николсоном, Шер, Сьюзен Сарандон и Мишель Пфайффер.

Жизнь в городке Иствик распланирована на сто, а то и двести лет вперед. В этой тихой гавани уже давно не происходило ничего интересного. Трое подруг - Александра, Джейн и Зуки - собираются каждый четверг, чтобы как-то развлечься. После очередных посиделок в городе появляется таинственный и чрезвычайно соблазнительный человек со странным именем Дэррил Ван Хорн. Он получает благосклонность подруг и... учит магии, ведь обнаруживает их мощные способности. Но однажды они решают покинуть Дэррила. Он клянется отомстить им... Однако ни один человек не в состоянии противостоять женщине. Особенно когда их трое. И они - ведьмы.

Об авторе:

Джон Апдайк - известный американский писатель, автор 23 романов и еще 45 книг: сборников рассказов, стихотворений, эссе. В течение длительного времени сотрудничал с журналом The New Yorker. За свою жизнь Апдайк получил две Пулитцеровские премии, Национальную медаль искусств и множество других престижных наград. Каждая новая книга Апдайка сразу же становилась бестселлером, занимая первые позиции в многочисленных рейтингах.