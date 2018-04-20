Бестселлеры

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 20.04.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Луценко рассказал о представлениях о снятии депутатской неприкосновенности
Луценко рассказал о представлениях о снятии депутатской неприкосновенности
Новости: Мининфраструктуры передало ГПУ материалы по некачественному строительству дорог
ГПУ получило материалы по некачественному строительству дорог
Новости: Самые яркие победы Венгера с "Арсеналом" за 22 года
Самые яркие победы Венгера с "Арсеналом" за 22 года
Новости: 5 самых древних книг, дошедших до наших дней
5 самых древних книг, дошедших до наших дней
X

Роман Джона Апдайка "Иствикские ведьмы"
17:01 Сегодня Телеграф

Роман культового американского писателя - Джона Апдайка.

• "Иствикские ведьмы" признан одним из лучших образцов жанра фэнтези.

• Оскароносная экранизация с Джеком Николсоном, Шер, Сьюзен Сарандон и Мишель Пфайффер.

Жизнь в городке Иствик распланирована на сто, а то и двести лет вперед. В этой тихой гавани уже давно не происходило ничего интересного. Трое подруг - Александра, Джейн и Зуки - собираются каждый четверг, чтобы как-то развлечься. После очередных посиделок в городе появляется таинственный и чрезвычайно соблазнительный человек со странным именем Дэррил Ван Хорн. Он получает благосклонность подруг и... учит магии, ведь обнаруживает их мощные способности. Но однажды они решают покинуть Дэррила. Он клянется отомстить им... Однако ни один человек не в состоянии противостоять женщине. Особенно когда их трое. И они - ведьмы.

Об авторе:

Джон Апдайк - известный американский писатель, автор 23 романов и еще 45 книг: сборников рассказов, стихотворений, эссе. В течение длительного времени сотрудничал с журналом The New Yorker. За свою жизнь Апдайк получил две Пулитцеровские премии, Национальную медаль искусств и множество других престижных наград. Каждая новая книга Апдайка сразу же становилась бестселлером, занимая первые позиции в многочисленных рейтингах.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

The Witches of Eastwick, Джон Апдайк, Иствикские ведьмы, Литература, Роман.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Бестселлеры

Детективный роман Агаты Кристи "Убийство в "Восточном экспрессе" Роман британской писательницы Дафны дю Морье "Моя кузина Рейчел" Новая книга Сиддхартхи Мукерджи "Ген. Необычайная история"

Последние новости

"Рабы США": Асад вернул Франции орден Почетного легиона Путин не попал в топ-100 журнала Тайм Фильмы Спилберга собрали в прокате более $10 миллиардов
Сегодня читают
01 Прогноз погоды на 21-22 апреля: в Украине местами пройдут дожди
02 Диета, которая считается одной из самых полезных в мире
03 "Шахтер" принял шокирующее решение по Срне
04 Парубий рассказал о "тяжелой дискуссии" насчет Антикоррупционного суда
05 Оппоблок направил патриарху Варфоломею I послание
Новости сегодня
17:39 Афиша нового фильма: Винчестер. Дом, который построили призраки
17:37 Как парень-альбинос из объекта насмешек превратился в востребованную модель (Фото)
17:34 Apple начала активное тестирование операционных систем iOS 12 и macOS 10.14
17:33 Импортозамещение по-украински: "Укроборонпром" разработал баки для Ми-24
17:31 Улыбка до ушей: смешные люди и их странные поступки
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Климкин отправился в Торонто
Климкин отправился в Торонто
Новости: Участникам Второй мировой в Киеве 9 мая выплатят помощь
Участникам Второй мировой 9 мая выплатят помощь
Новости: Прогноз погоды на 21-22 апреля: в Украине местами пройдут дожди
Прогноз погоды на 21-22 апреля: в Украине местами пройдут дожди
Новости: Пэрис Хилтон определилась с местом для венчания
Пэрис Хилтон определилась с местом для венчания
Добавить комментарий
0