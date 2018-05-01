Технотриллер Макса Кидрука "Жестокое небо"

Французская авиакомпания "Франс-континенталь" заключает контракт с украинским авиастроительным концерном "Аронов", согласно которому он должен выполнить поставку в Европейский Союз региональных реактивных пассажирских самолетов "Аронов ААРОН 44".

На второй день эксплуатации первый из двух переданных самолетов потерпел катастрофу при посадке в аэропорту Париж-Север, из-за чего погибло 49 человек. По предварительным данным трагедия произошла по вине наземных служб аэропорта, которые вывели на полосу, где должен был приземляться самолет, дванадцятитонний снегоочиститель Øveraasen RS 400.

К международной следственной группы присоединяется 28-летняя украинка Диана Столяр, отец которой возглавлял разработку данного самолета, но умер от инфаркта год назад. Вскоре Диана обнаруживает, что причина катастрофы не така уж проста и перед ней возникает дилемма: защитить честь своего отца или выяснить истину. С другой стороны на героиню навалились семейные проблемы.