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Технотриллер Макса Кидрука "Жестокое небо"
15:20 Вт, 1 Май 2018 Телеграф
Фото: из открытых источников

Переиздание лонгселера одного из самых известных украинских писателей.

Французская авиакомпания "Франс-континенталь" заключает контракт с украинским авиастроительным концерном "Аронов", согласно которому он должен выполнить поставку в Европейский Союз региональных реактивных пассажирских самолетов "Аронов ААРОН 44".

На второй день эксплуатации первый из двух переданных самолетов потерпел катастрофу при посадке в аэропорту Париж-Север, из-за чего погибло 49 человек. По предварительным данным трагедия произошла по вине наземных служб аэропорта, которые вывели на полосу, где должен был приземляться самолет, дванадцятитонний снегоочиститель Øveraasen RS 400.

К международной следственной группы присоединяется 28-летняя украинка Диана Столяр, отец которой возглавлял разработку данного самолета, но умер от инфаркта год назад. Вскоре Диана обнаруживает, что причина катастрофы не така уж проста и перед ней возникает дилемма: защитить честь своего отца или выяснить истину. С другой стороны на героиню навалились семейные проблемы.

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Все по теме:

Авиакатастрофа, Жестокое небо, Литература, Макс Кидрук, Технотриллер, Украинский писатель.
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