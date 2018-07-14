Роман Джоджо Мойес "До встречи с тобой"

Луизе нравилось работать в маленькой кофейне. Она понимала, что не влюблена в своего парня. Но девушка и представить не могла, что встреча с мужчиной, прикованным к инвалидное коляске, изменит ее жизнь...

Уилл понимал, что после ужасной аварии он не сможет жить в полную силу и хотел прекратить это бессмысленное существование. Он не догадывался, что за несколько минут в его жизни ворвутся радость и любовь, имя каким - Лу...