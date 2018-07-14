https://telegraf.com.ua/files/2018/07/38420_57844-150x90.jpg Бестселлеры https://telegraf.com.ua/literature/bestsellers/4246939-roman-dzhodzho-moyes-do-vstrechi-s-toboy.html
Роман Джоджо Мойес "До встречи с тобой"
19:25 Сб, 14 Июль 2018 Телеграф
Трогательная история о любви наперекор всем препятствиям.
Луизе нравилось работать в маленькой кофейне. Она понимала, что не влюблена в своего парня. Но девушка и представить не могла, что встреча с мужчиной, прикованным к инвалидное коляске, изменит ее жизнь...
Уилл понимал, что после ужасной аварии он не сможет жить в полную силу и хотел прекратить это бессмысленное существование. Он не догадывался, что за несколько минут в его жизни ворвутся радость и любовь, имя каким - Лу...
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