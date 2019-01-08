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На любой вкус: новые книги-бестселлеры

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На любой вкус: новые книги-бестселлеры
15:32 Сегодня Телеграф https://miridei.com/idei-dosuga/kakuyu-knigu-pochitat/top7-novyh-bestsellerov-na-lyuboj-vkus/ Фото: pixabay.com

Семь удивительных книг, способных удовлетворить вкусы самых разнообразных читателей.

Вы найдете семь удивительных книг, способных удовлетворить вкусы самых разнообразных читателей. Среди них последний труд именитого ученого, размышления о судьбе народа России, душевные истории о любви, чарующий роман о множественных жизнях и пара интригующих и полных мистики произведений.

1. "Краткие ответы на большие вопросы", Стивен Хокинг.

Эта книга стала настоящим бальзамом на душу для всех почитателей трудов одного из самых выдающихся ученых XI века. "Краткие ответы на большие вопросы" - последняя работа Стивена Хокинга, опубликованная уже после смерти этого замечательного человека, вдохновившего миллионы людей во всем мире. В свойственной ему захватывающей манере, Хокинг постарался дать ответы на актуальные вопросы, не дающие покоя современному обществу. В книге вы найдете разумные объяснения того, почему так важно стремиться к другим планетам. Последнее произведение талантливого и сильного духом человека - это не просто краткие ответы на всеобъемлющие вопросы. Это завещание, призывающее нас открыть свои умы науке и сплотиться в едином порыве к знаниям, к звездам, к жизни во всех ее проявлениях. 

2. "4321", Пол Остер.

Эксцентричный роман именитого современного писателя повествует о судьбе одного человека, а точнее - о четырех судьбах одной личности. Каждая мелкая деталь способна изменить ход нашей жизни, не только влияя на род занятий, но и формируя характер. Слог у Остера увлекательный, радует отсутствием набивших оскомину шаблонов и с первых же строк завораживает читателя. Книга дышит каким-то чарующим магнетизмом, заставляя с головой погрузиться в сюжет. Невольно задумываешься над тем, какой могла бы стать твоя собственная жизнь, сверни ты однажды в другом направлении. Где бы ты жил? Кого бы любил? Невольно звучит в голове "Камо грядеши?". Наблюдая за мытарствами главных героев, ощущаешь неподдельное любопытство и даже страх за их дальнейшую судьбу, словно читаешь о самом себе. Восхитительный эпичный роман, дающий пищу для ума. Бесспорно, данное произведение имеет все шансы стать однажды всемирно признанной классикой, пополнив собой сокровищницу утонченной литературы.

3. "Смятение", Элизабет Джейн Говард.

Труды Говард почитаются на родине писательницы - в Англии, однако в странах СНГ ее творчество мало известно. К счастью, постепенно ситуация меняется и русскоязычный читатель теперь может насладиться той гипнотизирующей легкостью и душевностью, которыми преисполнены произведения Элизабет. Это третья часть хроник семьи Казалет, детально отображающей все перипетии Второй мировой войны. Вопреки всем ужасам кровопролитных боев, жизнь всегда берет верх: в сердцах людей рождается не только ненависть, но и любовь. Чем страшнее окружающий мир, чем тем острее эмоции, кружащие голову на фоне постоянной угрозы и неопределенности. Неясность будущего способна свести с ума даже самых здравомыслящих и спокойных, а потому в такие времена важно иметь поддержку, не дающую пасть в бездонную пропасть безумия и всепоглощающего страха. И такую опору героям способны дать лишь самые близкие, самые родные люди.

4. "Не обещай себя другим", Кэрри Лонсдейл.

Третья книга цикла Everything (Everything we give - оригинальное название романа) стала приятной новинкой для поклонников творчества Кэрри Лонсдейл. Писательница снискала славу автора, создающего увлекательную прозу о любви и поисках себя. Данное произведение расскажет нам о новых невзгодах Яна Коллинза - успешного фотографа. Казалось бы, в его жизни все наладилось: любимая супруга рядом, его работы публикуются в известных журналах, клиенты выстраиваются в очередь, чтобы купить удивительные снимки Яна. Вот только не дают покоя картины на стенах кафе, которым владеет дорогая сердцу жена. Их написал Джеймс Донато - бывший парень Эйми. Почему же она до сих пор не выбросит эту проклятую мазню, пробуждающую в душе Яна ревность и злость? Мало было напоминаний о прошлом, как Джеймс вдруг вернулся в город. Неужели счастливая жизнь молодой пары вот-вот развалится из-за, казалось бы, давно забытых чувств? 

5. "Пищеблок",  Алексей Иванов.

Неординарный роман от автора скандально известного бестселлера "Географ глобус пропил". Иванов вызывает у читателя ностальгию по давно ушедшей эпохе, которая казалась преисполненной надежды на светлое будущее. Действие происходит в 1980-ом году, во время Олимпиады, проходившей в СССР. Однако главными героями стали вовсе не бравые спортсмены, а пионеры из детского летнего лагеря, в котором поселилось древнее зло. Там, среди обычных детей, затаились вампиры, вынужденные приспосабливаться к миру живых, жадно ищущие себе пропитания. В произведении Иванова дивным образом переплетаются реальность и мистика. На страницах его книги разворачивается увлекательный спектакль, где жизнь противостоит смерти. 

6. "Кайноzой", Сергей Лукьяненко.

Продолжение популярного романа "Кваzи" и заключительная часть дилогии о мире, где царят зомби. Сам Лукьяненко признавался, что относится к произведениям о восставших мертвецах с долей иронии, но однажды его посетила мысль о сюжете про "зомби с человеческим лицом". В описанном им мире живут три типа созданий: простые смертные люди, восставшие из мертвых (кровожадные хищники с примитивными инстинктами) и кваzи - зомби нового типа, сохранившие разум и память. Главный герой отправляется на поезде из Москвы в Петербург, превратившийся после катастрофы в столицу кваzи. Вскоре выясняется, что группа военных (севших на поезд вполне здоровыми) загадочным образом умерла и теперь голодные мертвяки рыщут по вагонам в поисках пищи. Как ни странно, процесс восстания протекает быстрее обычного. Необходимо срочно выяснить, кто стоит за чудовищными убийствами.

7. "Время колоть лед", Чулпан Хаматова, Катерина Гордеева.

Мир не без добрых людей и доказательством тому является уникальный фонд "Подари жизнь" - основанная в России благотворительная организация, призванная протянуть руку помощи тяжело больным детям. Чулпан Хаматова (наряду с прочими замечательными деятелями искусства) стояла у самых истоков зарождения фонда, всеми силами развивая благое начинание. Катерина Гордеева так же сыграла немаловажную роль в становлении организации. Каким же образом подруги занялись одним и тем же делом, хотя и пришли к нему разными путями? Данная книга напоминает задушевную беседу двух близких друзей. Чулпан и Катерина обсуждают не только поприще своей деятельности (в том числе и театральное искусство), но и важные вопросы, связанные с дальнейшей судьбой нашего общества. Книга вышла до боли правдивой, раскрывающей глаза на безразличие и жестокость окружающего мира. Безусловно, ее стоит прочесть, ведь она подобна прививке от зла.

Пять книг, с которых стоит начать 2019 год

Пусть эти удивительные произведения обогатят ваш внутренний мир, развеют скуку и подарят надежду на лучшее будущее. Приятного чтения!

 

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Стивен Хокинг, Литература, Новинки, Чулпан Хаматова, Алексей Иванов, Элизабет Джейн Говард, Сергей Лукьяненко, Бестселлеры, Пол Остер, Кэрри Лонсдейл, Катерина Гордеева.
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