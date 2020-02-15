Книга Пауло Коэльо "Шпионка"

Пауло Коэльо - известный бразильский прозаик и поэт.

Она всегда знала, что любовь убивает. Но стала той, кем мечтала, и заплатила за мечту самую высокую цену. И ни разу не пожалела...

История женщины, которая стала едва ли не самой большой загадкой или мистификацией начала ХХ века, даже рассекречена много лет британской MI5 и разведками Германии и Нидерландов, оставила больше вопросов, чем ответов. Ответы были известны только ей, "Жемчужине Востока", которая очаровывала Париж своими соблазнительными танцами и своей откровенной красотой, блестящей куртизанке, которая заставляла мощных мужчин, вершителей судьбы Европы, забывать обо всем, только попав в свет экзотического индонезийского Солнца - Мата Хари.

Отчаявшаяся в любви, она считала свое сердце пустотой, городом-призраком, населенным страстями, предательством и одиночеством. Она откроет его только однажды, чтобы впустить то, что затопит его до краев, навсегда - Париж...

Свободная женщина в свободной Столицы мира, она назовет себя Мата Хари и языком танца и тела скажет тем, среди кого будет чувствовать себя экзотической птичкой, свободным лебедем. Лебедем среди уток, которые отказываются летать, боясь неизвестности... Это они начали эту войну, забрали ее Париж. Мата Хари не была ни на чьей стороне. Просто мечтала вернуться в город, любила...