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Сборник поэзии Светланы Поваляевой "После Крыма"
19:59 Сегодня Телеграф

Это первая поэтическая книга Светланы Поваляевой, появившейся после выхода семи прозаических книг.

"После Крыма" - сборник глубокой и пронзительной поэзии, в которой мотивы войны, текучести времени, памяти, родины тесно переплетаются с темой любви и чувственности. 

Текстовую часть сборника дополняют яркие иллюстрации Светланы Фесенко.

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Все по теме:

Після Криму, Поваляева Светлана, Поэзия.
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