Сборник поэзии Светланы Поваляевой "После Крыма"

"После Крыма" - сборник глубокой и пронзительной поэзии, в которой мотивы войны, текучести времени, памяти, родины тесно переплетаются с темой любви и чувственности.

Текстовую часть сборника дополняют яркие иллюстрации Светланы Фесенко.