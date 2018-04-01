https://telegraf.com.ua/files/2018/04/pislja_krymu_01-150x90.jpg Книги https://telegraf.com.ua/literature/new-book/3988539-sbornik-poezii-svetlanyi-povalyaevoy-posle-kryima.html
Сборник поэзии Светланы Поваляевой "После Крыма"
19:59 Сегодня Телеграф
Это первая поэтическая книга Светланы Поваляевой, появившейся после выхода семи прозаических книг.
"После Крыма" - сборник глубокой и пронзительной поэзии, в которой мотивы войны, текучести времени, памяти, родины тесно переплетаются с темой любви и чувственности.
Текстовую часть сборника дополняют яркие иллюстрации Светланы Фесенко.
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