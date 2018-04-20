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Книга Натальи Могилевской "Худеем вместе"
17:17 Сегодня Телеграф

Книга от мегапопулярной украинской певицы!

• Новый нестандартный подход к похудению;

• Потрясающая история трансформации;

• Практические советы и практики.

Наталья Могилевская - популярная украинская певица, актриса, телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины, дважды победительница танцевального шоу "Танці з зірками", тренер вокального проекта "Голос. Діти". Обладательница множества наград и просто успешная женщина, которая стала примером для миллионов. В её жизни были взлеты и падения, кризисы и подъемы, ей знакомо то чувство, когда больше не хочешь и не можешь жить. Она знает, как найти выход из тупика и стать счастливой.

Женщина должна худеть комфортно, расслаблено, должно быть достаточное питание в день. И самое главное - любовь и самоуважение. Я смогла похудеть, только когда я себя приняла в том весе, в котором была. Я себя полюбила и стала счастливой. Как только я расслабилась, килограммы стали уходить сами по себе. Лучшая диета - это любить себя. И вы так сможете!

В этой книге Наталья Могилевская делится историей своей потрясающей трансформации. Она наполнена не только полезными советами, но и настоящей мудростью. Наталья рассказывает о своей жизни, о том, как смогла преодолеть себя, как поборола депрессию и нашла силы заняться собой.

Вместе со своей подругой, врачом-эндокринологом и диетологом Натальей Самойленко, она развенчивает мифы о правильном питании, освещает вопросы метаболизма и жизненного ритма, влияния на вес завтрака, обеда и ужина, объясняет, что такое гликемический индекс и как внутренняя гармония связана с внешним обликом. Советы и рекомендации, которыми пользовалась певица, непременно помогут вам преобразиться и наконец-то изменить свою жизнь!

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Как похудеть, книги о похудении, Литература, Наталья Могилевская, Худеем вместе.
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