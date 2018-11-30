Виктор Савченко "Двенадцать войн за Украину"

В 2014 году Украина в очередной раз столкнулась с ненасытным имперским молохом и сумела остановить его расползание.

Гибридная война, как основа московского господства, ведется не только в окопах, это война за существование народа, война в истории и сознание людей. В Украине нашлись герои, способные защитить страну, которые не желали быть бедными и запуганными "младшим братом".

Почти сто лет назад в конце 1917 года украинский народ уже сталкивался с гибридной войной московского образца, проигрыш в которой привел к установлению ленинско-сталинской диктатуры, массовых репрессий, голодоморов, концлагерей, уничтожение украинской интеллигенции...

Двенадцать войн, кровавым вихрем пронеслись по Украине 1917-1921 гг.. Эти войны в советской истории носили название "гражданская война", но они велись за обладание украинскими ресурсами (человеческими, продовольственными, энергетическими).

Мы будем вспоминать революцию, которая дала нашим прадедам надежду на лучшую судьбу, но ее идеалы сто лет назад не воплотились в реальность, а были потоплены в крови. Мы снова получили надежду и задача нашего поколения не упустить этот шанс.