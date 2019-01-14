Книга Ольги Кржечевской "Крепостная. Без права на любовь"

Новеллизация захватывающего телесериала с Ольгой Сумской и Станиславом Бокланом в главных ролях.

Юная Катерина красива, умна и волею своей крестной матери воспитана как барышня благородных кровей. Но для всего мира она лишь чужая собственность, крепостная самого богатого помещика в Нежине, Червинского. Случайная встреча с пылким и благородным дворянином Алексеем Косачем стала для девушки самым счастливым событием в жизни.

Но стоит ли Катерине мечтать о большем, если хозяйский сын Григорий готов на все, лишь бы заполучить такую красивую игрушку в свое безраздельное пользование, а за малейшее непослушание строптивую девицу могут продать, обменять, проиграть в карты или просто убить? И готов ли будет Алексей бороться за свою избранницу, когда узнает, что она — никто, просто имущество без прав на желания, мечты и… любовь.