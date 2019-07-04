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Четверг, 04.07.2019
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Книга Сергея Пономаренко "Роковой звон"

Книга Сергея Пономаренко "Роковой звон"
16:01 Сегодня Телеграф

Сергей Пономаренко - украинский писатель, автор романов, повестей и рассказов в жанре "мистического детектива".

Компания молодежи отправляется по реке к старой, затопленной церкви. Ночью на берегу раздается жуткий, пробирающий ужасом до костей погребальный колокольный звон. А утром молодые люди обнаруживают неподалеку труп девушки. Опасаясь, что их посчитают виновными в убийстве, они решают утопить тело в реке.


Проходит десять лет. Неожиданно всем по очереди участникам той страшной вылазки поступают звонки на мобильные телефоны - слышится колокольный звон. Каждый получивший такой звонок погибает от несчастного случая… Словно фантом из потустороннего мира, кто—то забирает их жизни. За расследование берется частный детектив Оксана, которая вскоре понимает, что и ее жизнь под угрозой…

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Литература, Книга, Новинка, Новая книга, Сергей Пономаренко, Роковой звон.
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