Книга Сергея Пономаренко "Роковой звон"

Сергей Пономаренко - украинский писатель, автор романов, повестей и рассказов в жанре "мистического детектива".

Компания молодежи отправляется по реке к старой, затопленной церкви. Ночью на берегу раздается жуткий, пробирающий ужасом до костей погребальный колокольный звон. А утром молодые люди обнаруживают неподалеку труп девушки. Опасаясь, что их посчитают виновными в убийстве, они решают утопить тело в реке.



Проходит десять лет. Неожиданно всем по очереди участникам той страшной вылазки поступают звонки на мобильные телефоны - слышится колокольный звон. Каждый получивший такой звонок погибает от несчастного случая… Словно фантом из потустороннего мира, кто—то забирает их жизни. За расследование берется частный детектив Оксана, которая вскоре понимает, что и ее жизнь под угрозой…